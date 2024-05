Ενθουσιασμένος ο Ντόναλντ Τραμπ με την επέμβαση της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο Κολούμπια

Την ώρα που ο κόσμος παρακολουθεί μουδιασμένος τις εικόνες που παραπέμπουν σε παλαιότερες, ταραγμένες εποχές και εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (1.5.2024) στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, ο Ντόναλντ Τραμπ εκθείασε τη στάση της αστυνομίας.

Με παρέμβασή του ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις εκπομπές του Fox News, όπου γινόταν ζωντανή μετάδοση και ανάλυση όσων διαδραματίζονταν στο πανεπιστήμιο Κολούμπια σημείωσε πως η αστυνομία της Νέας Υόρκης ήταν εντυπωσιακή στην απομάκρυνση των φιλοπαλαιστινίων από τους χώρους του πανεπιστημίου.

Ο συντηρητικός Τραμπ σχολίασε πως η αστυνομία ήταν «απίστευτοι» και «δεν φοβόντουσαν τίποτα».

Έσπευσε να σημειώσει πως η επέμβαση της αστυνομίας «θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Αλλά δεν έπρεπε ποτέ να φτάσει σε αυτό» αναφερόμενος στην κατάληψη του κτιρίου Hamilton Hall.

«Έπρεπε να το είχαν κάνει πολύ πριν καταλάβουν το κτίριο, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν βρίσκονταν σε σκηνές παρά σε κτίριο. Και επίσης έχει γίνει τεράστια ζημιά» είπε.

Αναφερόμενος στον κλίμα κατά του Ισραήλ που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ σημείωσε πως: «Είναι τόσο θλιβερό πράγμα να βλέπεις… όταν το βλέπεις δεν μπορείς καν να το πιστέψεις».

Εκατοντάδες αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν τα ξημερώματα στο Κολούμπια και αφού μπήκαν με ειδικό όχημα στο κτίριο Hamilton Hall, συνέλαβαν πλήθος φοιτητών και εκκένωσαν την κατάληψη.

Παράλληλα, εκκενώθηκε και η κατάληψη – κατασκήνωση που έκαναν οι διαμαρτυρόμενοι σε χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Στην εκκένωση της κατάληψης του Κολούμπια έγιναν πάνω από 100 συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, επεισόδια σημειώνονται στην πανεπιστημιούπολη του UCLA, ανάμεσα σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές και σε διαδηλωτές υπέρ του Ισραήλ.

UCLA Update: Ongoing clashes through the night have left many injured, with several bleeding. Remarkably, no law enforcement presence yet. Both sides are aiding their wounded, as new protesters continue to join. Chaos persists. #UCLA #protest #universityprotests pic.twitter.com/o2e3J19kJS