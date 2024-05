Καρέ καρέ η επίθεση Τούρκου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ: Μαχαιρώνει αστυνομικό και πέφτει νεκρός από πυρά

Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο με την άγρια επίθεση ενός Τούρκου εναντίον ενός Ισραηλινού συνοριακού αστυνομικού στην Παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η επίθεση που σήμανε συναγερμός στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ο 34χρονος Τούρκος υπήκοος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον του 30χρονου Ισραηλινού συνοριακού αστυνομικού και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο 30χρονος αστυνομικός φέρει ελαφρά τραύματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού από τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου που προκάλεσαν τον πόλεμο στη Γάζα. “Ένας τρομοκράτης οπλισμένος με μαχαίρι έφθασε στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ… επιτέθηκε στον συνοριακό αστυνομικό και τον μαχαίρωσε”, ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Today, just past 12:30pm, a knife-wielding terrorist struck in Jerusalem’s Old City.



A swift response by an IDF officer neutralized the attacker, who was later identified as a 34-year-old foreign national from Turkey pic.twitter.com/GV1KpI2IWl