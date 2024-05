Λονδίνο: Ακαριαίος ο θάνατος του 13χρονου, ο δράστης το μαχαίρωσε με το σπαθί στο κεφάλι

Ένα αγόρι μόλις 13 ετών έπεσε νεκρό από τη δολοφονική μανία του 36χρονου που το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (30.4.2024) εξαπέλυσε επίθεση σε γειτονιά του ανατολικού Λονδίνου με ένα σπαθί περίπου 60 εκατοστών. Οι λεπτομέρειες της δολοφονικής μανίας του δράστη σοκάρουν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο άνδρας σκότωσε το 13χρονο παιδί και τραυμάτισε ακόμα τέσσερις, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικούς. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Daily Mail το χέρι του ενός αστυνομικού σχεδόν αποκολλήθηκε από το σπαθί με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να το σώσουν.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 7 το πρωί όταν ο 36χρονος που οδηγούσε βαν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στη μέση του δρόμου.

Ξαφνικά εντόπισε έναν πεζό και έπεσε πάνω του τραυματίζοντάς τον.

Στη συνέχεια ο 36χρονος κατέβηκε από το βαν και άρχισε να κυνηγά ανυποψίαστους περαστικούς με ένα σπαθί μήκους 60 εκατοστών.

Βίντεο, που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τον 36χρονο να επιτίθεται στον μικρό μαθητή και στη συνέχεια να σέρνει το άψυχο σώμα του στην άκρη του δρόμου.

Ο θάνατος του παιδιού ήταν ακαριαίος, καθώς δέχτηκε ένα σφοδρό χτύπημα με το σπαθί στο κεφάλι.

Το παιδί έφευγε από το σπίτι του στη γειτονιά Hainault για να πάει στο σχολείο.

Μέσα σε 22 λεπτά κατάφερε να επιτεθεί σε τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και σε δύο αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Εν τέλει αστυνομικοί χρησιμοποιώντας taser τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Footage of the moment in the hainault stabbings of the suspect being apprehended pic.twitter.com/UKSrByThtg