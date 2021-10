Ένα πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε εν μέρει το πρωί, στο θέρετρο Μπατούμι, στη Γεωργία και στα συντρίμμια ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί έως 15 άνθρωποι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Πέντε όροφοι του κτιρίου αυτού κατέρρευσαν, καταπλακώνοντας πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο μπροστά του.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 10-15 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια» ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. Τουλάχιστον οι δύο από αυτούς είναι ζωντανοί και επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα σωστικά συνεργεία.

Εκατοντάδες διασώστες έχουν σπεύσει στο σημείο, το οποίο επισκέφθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών Βάχτανγκ Γκομελαούρι. «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν» για να εντοπιστούν οι επιζώντες, διαβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μπροστά στα χαλάσματα.

Residential block collapsed in #Batumi. There are survivors. Those found in the ruins of the block were all alive, rescuers still searching. I hope everyone survives this disaster.



Collapse happened when water utility company was drilling on the first floor. pic.twitter.com/gxIy892rpe