Πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από την κατάρρευση εν μέρει πολυώροφου κτιρίου χθες, Παρασκευή (08.10.2021), το πρωί στο θέρετρο Μπατούμι στη Γεωργία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας. Το δυστύχημα αποδόθηκε στις εργασίες ανακαίνισης που γινόντουσαν σε ένα διαμέρισμα.

Από το κτήριο κατέρρευσαν πέντε όροφοι, καταπλακώνοντας πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο μπροστά του, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενδέχεται «έως και 15 άνθρωποι» να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής «τα σωστικά συνεργεία έχουν διασώσει δύο πολίτες που εισήχθησαν στο νοσοκομείο και ανασύρει πέντε πτώματα από τα συντρίμμια», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η γεωργιανή αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε για το δυστύχημα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

