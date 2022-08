Η Γεωργία ζήτησε σήμερα από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας.

Στην ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών στη Γεωργία με αφορμή την 14η επέτειο του πολέμου με τη Ρωσία, απαίτησε από τη Μόσχα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός του 2008 και να αποσύρει τα στρατεύματα της από τις περιοχές της Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας.

«Μετά από 14 χρόνια κατοχής η Ρωσία δεν τηρεί την επιτευχθείσα με την μεσολάβηση της ΕΕ συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στις 12 Αυγούστου του 2008, διευρύνει τον παράνομο έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές, συνεχίζει την διαδικασία της στρατικοποίησης τους, προβαίνει ενεργά σε πρωτοβουλίες για την πραγματική προσάρτηση τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας.

Το υπουργείο στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι «η Ρωσία υπονομεύει την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική κατάσταση στις περιοχές αυτές και προσπαθεί να απομονώσει όσους ζουν στα κατεχόμενα εδάφη, από την υπόλοιπη Γεωργία και την διεθνή κοινότητα».

Παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας καλεί την Ρωσία να σταματήσει «τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες κατά της Γεωργίας», να σέβεται την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας και να τηρεί τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας του 2008, να αποσύρει τα στρατεύματα της και να ακυρώσει την «παράνομη απόφαση της για την αναγνώριση της λεγόμενης ανεξαρτησίας των κατεχομένων εδαφών».

