Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, μετά την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας 24χρονος Σομαλός, στο Βίρτσμπουργκ της νότιας Γερμανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος»). Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, είπε ότι ο άνδρας είχε νοσηλευτεί πρόσφατα σε ψυχιατρική κλινική επειδή παρουσίαζε «παράξενη» συμπεριφορά.

Δείτε τις εικόνες σοκ στην Γερμανία

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:



pic.twitter.com/AhTFT2QtPw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021

BREAKING: Moment it started, people were on their way when the man with the knife in his hand appeared at Barbarossaplatz in Wurzburgpic.twitter.com/rsiNQ4zm0Z — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021

Ποιος είναι ο άνδρας που σκόρπισε τον τρόμο στη Γερμανία

«Η έρευνα της αστυνομίας θα καθορίσει αν έχουμε να κάνουμε με μια πράξη που συνδέεται με τον ισλαμισμό ή την ψυχολογική του κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο νεαρός άνδρας έφτασε στη Γερμανία το 2015 ως μετανάστης και κατοικούσε στο Βίρτσμπουργκ. Έδρασε με «ακραία βαναυσότητα», μαχαιρώνοντας ανθρώπους στο κέντρο της πόλης, σε καταστήματα και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας.

Ο υπουργός είπε ότι η κατάσταση ορισμένων τραυματιών είναι σοβαρή. «Προσευχόμαστε για αυτούς», είπε χαρακτηριστικά, ενώ εγκωμίασε τους περαστικούς που καταδίωξαν τον δράστη, οπλισμένοι με καρέκλες που πήραν από τις καφετέριες ή με ξύλα, προσπαθώντας να τον σταματήσουν.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο 24χρονος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, αφού οι αστυνομικοί του έχουν περάσει χειροπέδες, ανάμεσα στο οργισμένο πλήθος.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.