Πανικός στην πόλη Volkmarsen της Γερμανίας.

Tουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, αφού ένα όχημα έπεσε πάνω σε καρναβαλική παρέλαση στην πόλη Φολκσμάρζεν στη δυτική Γερμανία, έγινε γνωστό από την αστυνομία, που προσέθεσε ότι ο οδηγός συνελήφθη.

Η αστυνομία απέφυγε να πει εάν πρόκειται για ατύχημα ή μια εσκεμμένη επίθεση. Γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ενώ επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι ο οδηγός φαίνεται πως έριξε εσκεμμένα το αυτοκίνητο, μια Mercedes σε γκρι μεταλλιζέ χρώμα, πάνω στο πλήθος.

Διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα, που κείτονταν στο έδαφος, σε αυτό το χωριό με πληθυσμό 7.000 κατοίκους, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Έσσης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν σε γερμανικά ΜΜΕ, το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος γύρω στις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδας).

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα, μετά την αιματηρή επίθεση ενόπλου, με 11 νεκρούς, περιλαμβανομένου του δράστη, σε μία από τις χειρότερες ρατσιστικές επιθέσεις στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

