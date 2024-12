Γερμανία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλει στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο και σπέρνει τον θάνατο

Δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους, αυτό που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (20.12.2024) στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία, όταν οδηγός εισέβαλε σε χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας όποιον έβρισκε στο διάβα του.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από τη φονική κούρσα του αυτοκινήτου στην χριστουγεννιάτικη αγορά της Γερμανίας.

Τα πρώτα πλάνα που βγήκαν στο «φως» από την επίθεση, προκαλούν αποτροπιασμό.

Η γιορτή, οι χαρούμενες φωνές και τα τραγούδια, μέσα σε μία στιγμή μετατράπηκαν σε λουτρό αίματος. Άνθρωποι είδαν τους αγαπημένους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να ξεψυχούν στην άσφαλτο είτε να ουρλιάζουν από πόνο και για βοήθεια.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε η φονική επίθεση με το αυτοκίνητο, τα social media έχουν «ξεχειλίσει» από σοκαριστικά βίντεο και εικόνες.

Γροθιά στο στομάχι είναι και το βίντεο που αποτυπώνει την φονική κούρσα του οδηγού.

Στο βίντεο φαίνεται ο διάδρομος της χριστουγεννιάτικης αγοράς να είναι γεμάτος από κόσμο που γελά και αγοράζει χριστουγεννιάτικα προϊόντα ενώ το αυτοκίνητο έχει ξεκινήσει ήδη την τρελή πορεία του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

#BREAKING: INSANE footage shows the moment a car RAN OVER multiple CIVILIANS in Magdeburg, Germany! pic.twitter.com/EHsQ4BPV6v