Χαμός έχει προκληθεί από τις εικόνες ντροπής στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Γερμανία, με αστυνομικούς να κάνουν… push ups πάνω σε επιτάφια πλάκα!

Όπως φαίνεται στις εικόνες που δημοσίευσε ο γερμανικός Τύπος και κάνουν το γύρο του διαδικτύου, ένστολοι αστυνομικοί να κάνουν ασκήσεις με τα χέρια τους τοποθετημένα στα κενοτάφια.

Το βίντεο το τράβηξαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί θέλοντας προφανώς να δείξουν πόσο «μάγκες» είναι που περιφρονούν έτσι τις χαμένες ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων από τους ναζί.

Berlin cops recorded themselves doing push-ups on Holocaust memorial as if it was their playground, in video obtained by local paper BZ.

Supervisors knew, but did nothing.

Now that it has been found out, the police chief of Berlin apologizes. pic.twitter.com/07rH0w0AN5