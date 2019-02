Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Μόναχο – Πληροφορίες για νεκρούς

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της Αστυνομίας του Μονάχου στο twitter βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση στην περιοχή κοντά στην οδό Ohlmüllerstraße. Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν πυροβολισμοί. Σε δεύτερη ανάρτησή της η Αστυνομία κάνει λόγο για κατάσταση υπό έλεγχο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν να κινηθούν στην περιοχή όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης πάντως επικαλούνται πηγές της Αστυνομίας και κάνουν λόγο για δύο νεκρούς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε ένα άτομο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Aktuell läuft in der Ohlmüllerstraße im Stadtteil #Au ein größerer Polizeieinsatz mit vielen Einsatzkräften. Wir sind vor Ort und halten Euch hier auf dem Laufenden.

Wir haben die Lage in der Ohlmüllerstr. in der #Au in #München unter Kontrolle und informieren Euch weiterhin. Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 Φεβρουαρίου 2019