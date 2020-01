Γερμανός ΥΠΕΞ: Ο Χάφταρ συμφώνησε για εκεχειρία στην Λιβύη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας δήλωσε ότι ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, διοικητής του δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή μιας εκεχειρίας στη χώρα, μεταδίδει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv.

“Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό”, μετέδωσε το n-tv επικαλούμενο τον Μάας, που έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη συνάντησή του με τον Χάφταρ στη Βεγγάζη.

Κατά την συνάντηση συμφωνήθηκε επίσης να παραβρεθεί ο Στρατάρχης Χάφταρ στη Διάσκεψη, κάτι που μέχρι χθες δεν ήταν βέβαιο.

Πάντως όπως μεταδίδουν λιβυκά μέσα ενημέρωσης, στην συνάντηση με τον Μάας ο Στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ σημείωσε πως επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός του για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Λιβύη.

#BREAKING

LNA commander Field Marshal Khalifa Haftar to German Foreign Minister Heiko Maas: We hold the right to fight & defeat terrorism and to disarm the militias in Libya. #Libya pic.twitter.com/qeqytMi27k

— Libya Review (@LibyaReview) January 16, 2020