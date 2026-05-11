Τραμπ: Εξετάζω την επανεκκίνηση της «Επιχείρησης Ελευθερία» για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι τίθεται σε ισχύ η «Επιχείρηση Ελευθερία» την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο στη συνέχεια την έβαλε «στον πάγο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Elizabeth Frantz
Το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται ότι εκνευρίσει σε σημαντικό βαθμό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για ακόμα μια φορά βάζει στο στόχαστρο τα Στενά του Ορμούζ για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια σημερινής (11.05.2026) τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι σκέφτεται να επανεκκίνησει την «Επιχείρηση Ελευθερία» για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά ότι τίθεται σε ισχύ η «Επιχείρηση Ελευθερία» την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο στη συνέχεια την έβαλε «στον πάγο» λόγω των υπό εξέλιξη ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ισλαμική Δημοκρατία.

 

Η Λιθουανία θα στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε σε πρόταση που έκανε στη βουλή σήμερα το Κρατικό Συμβούλιο Άμυνας της χώρας αυτή τη Βαλτικής, του οποίου ηγείται ο πρόεδρος της χώρας.

ΟΗΕ: Προειδοποιεί για μείζονα επισιτιστική κρίση με τη διακοπή διέλευσης λιπασμάτων από τα Στενά
Η τιμή των λιπασμάτων καταγράφει «μεγάλη αύξηση», κάτι που σημαίνει ότι, σε πρώτη φάση, η αγροτική παραγωγή θα είναι μικρότερη και, σε δεύτερο επίπεδο, θα εκτοξευθούν οι τιμές των τροφίμων
