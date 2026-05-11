Τραμπ: Εξετάζω την επανεκκίνηση της «Επιχείρησης Ελευθερία» για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται ότι εκνευρίσει σε σημαντικό βαθμό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για ακόμα μια φορά βάζει στο στόχαστρο τα Στενά του Ορμούζ για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια σημερινής (11.05.2026) τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι σκέφτεται να επανεκκίνησει την «Επιχείρηση Ελευθερία» για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά ότι τίθεται σε ισχύ η «Επιχείρηση Ελευθερία» την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο στη συνέχεια την έβαλε «στον πάγο» λόγω των υπό εξέλιξη ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ισλαμική Δημοκρατία.

President Trump told Fox News he is considering reviving Project Freedom, adding that U.S. naval escorts through the Strait of Hormuz would be only one component of a broader military operation. pic.twitter.com/RgLfVVRomi — Open Source Intel (@Osint613) May 11, 2026

Η Λιθουανία θα στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε σε πρόταση που έκανε στη βουλή σήμερα το Κρατικό Συμβούλιο Άμυνας της χώρας αυτή τη Βαλτικής, του οποίου ηγείται ο πρόεδρος της χώρας.