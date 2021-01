Γιατί Μέγκαν και Χάρι «κλείνουν» τους λογαριασμούς τους στα social media

Ο πρίγκιπας Χάρι, 6ος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου και η σύζυγός του Μέγκαν, απενεργοποίησαν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, δεν σκοπεύουν να τους ανοίξουν ξανά, γράφει η βρετανική The Sunday Times.

Ο Χάρι και η Μέγκαν σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους στο Instagram, όπου είχαν περισσότερους από 10 εκατομμύρια followers, στις αρχές Απριλίου του 2020, όταν αποχώρησαν επισήμως από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Μία πηγή προσκείμενη στον Δούκα την Δούκισσα του Σάσεξ ανέφερε ότι «δεν προβλέπεται» να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για το νέο ίδρυμά τους, το Archewell, και ότι είναι «ελάχιστα πιθανό» να ενεργοποιήσουν ξανά τους προσωπικούς λογαριασμούς τους.

Harry and Meghan bid good riddance to social media as couple turn backs on Instagram https://t.co/GL81eH6KDH

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ζεύγος «βγήκε από την πλάνη του» από το «μίσος» που βίωσε στα social media και η Μέγκαν έκανε λόγο για μια «σχεδόν ανυπόφορη» εμπειρία από το τρολάρισμα στο διαδίκτυο.

«Μου είπαν ότι το 2019 ήμουν το πρόσωπο που δέχτηκε το περισσότερο τρολάρισμα στο διαδίκτυο», δήλωσε στο podcast «Teenager Therapy», μιλώντας για το αίσθημα «απομόνωσης» και τις «συνέπειες» από τη διαδικτυακή παρενόχληση που υπέστη όταν ήταν έγκυος στον γιο της, τον Άρτσι.

Harry and Meghan unlikely to return to social media after abandoning Instagram account https://t.co/iNOLwYaYQE