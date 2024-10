Γιαχία Σινουάρ: Καρέ – καρέ η διήμερη επιχείρηση από τα «Ιπτάμενα Λιοντάρια» των IDF – Έτσι σκότωσαν τον «χασάπη της Χαν Γιουνίς»

Η παρατηρητικότητα ενός στρατιώτη σε μια συνηθισμένη επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας οδήγησε στην εξόντωση του υπ’ αριθμόν 1 εχθρού του Ισραήλ, του ανθρώπου που ενορχήστρωσε και εκτέλεσε την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας στρατιώτης του 450 Τάγματος Πεζικού, τους αποκαλούμενους και Ιπτάμενα Λιοντάρια της Ταξιαρχίας Μπισλαμάχ, εντόπισε στις 10 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 2024, ύποπτες κινήσεις ατόμων σε κοντινό κτίριο, με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με τον διοικητή του, ο οποίος με την σειρά του έδωσε εντολή να ανοίξουν πυρ. Βρίσκονταν σε αποστολή στην περιοχή Ταλ αλ Σουλτάν της Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταστρέψουν σήραγγες και εχθρικές θέσεις. Τότε, τυχαία, ήρθαν αντιμέτωποι με τον «υπ’ αριθμόν 1» στόχο τους, τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Είχε φτάσει μεσημέρι, όταν οι δυνάμεις των IDF χρησιμοποίησαν ένα drone και αναγνώρισαν τρεις μαχητές να απομακρύνονται από το κτίριο, που είχε ήδη στοχοθετηθεί. Τα μέλη της Χαμάς, μετακινούνταν από σπίτι σε σπίτι για να γλιτώσουν από τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Τότε, ο διοικητής του 450 Τάγματος Πεζικού μαζί με την ομάδα του άνοιξαν πυρ εναντίον τους κάνοντάς τους να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Ένας, από αυτούς, ήταν ο Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος εγκλωβίστηκε μόνος του σε ένα κτίριο.

Τότε, δόθηκε η εντολή και ένα ισραηλινό άρμα μάχης τύπου Merkava Mk.4 έριξε βολή στο συγκεκριμένο κτίριο που βρισκόταν ο ηγέτης της Χαμάς. Ακολούθησε, ανταλλαγή πυρών, και μάλιστα μια χειροβομβίδα έσκασε κοντά στην θέση των Ισραηλινών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας Δρούζος στρατιώτης των IDF.

Ο Γιαχία Σινουάρ είχε ανέβει στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Οι IDF εκτόξευσαν έναν φορητό αντιαρματικό πύραυλο εδάφους – εδάφους τύπου Matador.

Το κτίριο σχεδόν διαλύθηκε και τότε οι Ισραηλινοί πέρασαν στην επόμενη φάση. Έστειλαν ένα mini-drone για να δουν τι γίνεται στο εσωτερικό του κτιρίου και τότε είδαν έναν τραυματισμένο μαχητή, γεμάτο σκόνη χωρίς να φαίνονται τα χαρακτηριστικά του, να προσπαθεί με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, να χτυπήσει το drone με ένα κομμάτι ξύλο.

Yahya Sinwar – caked in dust, missing his right hand, cowering in a chair in a bombed out building – desperately tries to throw a stick at a drone filming him.



A fittingly pathetic end for a disgusting terrorist.



Let Putin, Khamenei, Xi and Kim Jong Un, see and fear this pic.twitter.com/OhJcvoF5GW