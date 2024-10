Γιαχία Σινουάρ: Πέταξε ξύλο στο drone που τον εντόπισε – Φορούσε αλεξίσφαιρο και είχε πάνω του 9.900 ευρώ

Σε νέα φάση εισέρχεται ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, μετά την επίσημη επιβεβαίωση ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός, μετά από τακτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα.

Η εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ αποτελεί ένα συνταρακτικό χτύπημα και μία στρατηγική ήττα, για τη Χαμάς που μένει, μετά τη Χεζμπολάχ, και αυτή, χωρίς ηγέτη. Για το Ισραήλ, ωστόσο, φαίνεται πως τίποτε ακόμη δεν έχει τελειώσει.

Την ίδια στιγμή νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο που «εξουδετερώθηκε» ο Σινουάρ.



Ένα ισραηλινό drone εντόπισε τον επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ την ώρα που βρισκόταν τραυματισμένος και καθισμένος σε πολυθρόνα, καλυμμένος από σκόνη, στα ερείπια κτηρίου στη νότια Γάζα, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές αρχές. Την ώρα που το drone πετούσε κοντά του, ο Σινουάρ φαίνεται να του ρίχνει ένα ξύλο.

Έπειτα από εντατικό ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, τα ισραηλινά στρατεύματα που σκότωσαν τον Σινουάρ στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών την Τετάρτη (16.10.24) αρχικά δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αυτός ήταν ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός της χώρας τους.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών περιόριζαν σταδιακά την περιοχή στην οποία θα μπορούσε να δραστηριοποιείται ο Σινουάρ, επεσήμανε ο στρατός χθες, Πέμπτη, αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του μετά τη λήψη γενετικού υλικού, δακτυλικών αποτυπωμάτων και μέσω των οδοντιατρικών αρχείων.

Όμως αντίθετα με άλλα στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης που φονεύθηκαν από το Ισραήλ, περιλαμβανομένου του στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στις 13 Ιουλίου, η επιχείρηση στην οποία έπεσε νεκρός ο Σινουάρ δεν ήταν ένα σχεδιασμένο ή στοχευμένο πλήγμα εναντίον του.

Ο επικεφαλής της Χαμάς εντοπίστηκε από στρατιώτες του πεζικού της ταξιαρχίας Μπισλάχ, μία μονάδα στην οποία συνήθως εκπαιδεύονται μελλοντικοί διοικητές του στρατού. Οι στρατιώτες ερευνούσαν περιοχή στην Ταλ ελ Σούλταν στη νότια Γάζα την Τετάρτη, όπου πίστευαν ότι βρίσκονταν ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Τα ισραηλινά στρατεύματα είδαν τρεις μαχητές να κινούνται μεταξύ κτηρίων και άνοιξαν πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυρών. Ο Σινουάρ κατέφυγε σε ένα κατεστραμμένο κτήριο.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, άρματα μάχη έβαλαν εναντίον του κτηρίου, ενώ εκτοξεύθηκε και πύραυλος.

Χθες ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τράβηξε drone, το οποίο δείχνει τον Σινουάρ, σοβαρά τραυματισμένο στο χέρι, να κάθεται σε μία πολυθρόνα, το πρόσωπό του μισοκαλυμμένο από ένα μαντήλι. Στο βίντεο φαίνεται να ρίχνει ένα ξύλο προς το drone.

❗️ Exclusive footage captures the final moments of Hamas leader Yahya Sinwar, filmed by a drone, just before his death.



He is seen throwing an object at the drone, his face obscured, and it appears he has sustained a significant injury to his right arm. pic.twitter.com/OVlrrGysXb