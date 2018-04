Γιούλια Σκριπάλ: Τα πρώτα της λόγια μετά από την δηλητηρίαση! Το τηλεφώνημα στην Βικτώρια και τι ζήτησε

Η Γιούλια Σκριπάλ, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται όπως και η πατέρας της Σεργκέι, τόνισε στην ανακοίνωση της ότι «ολόκληρο το επεισόδιο είναι κάπως αποπροσανατολιστικό».

«Ξύπνησα πριν από μια εβδομάδα και χαίρομαι που λέω ότι καθημερινά δυναμώνω», δήλωσε η 33χρονη στη δήλωση που εξέδωσε μέσω της αστυνομίας του Λονδίνου.

