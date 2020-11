Γκάμπριελ Μπερν: Η συγκλονιστική περιγραφή της κακοποίησης που δέχτηκε από ιερέα στα 11 του

Για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί στα χέρια ιερέων της Καθολικής Εκκλησίας, μιλά ο Γκάμπριελ Μπερν στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Walking with Ghosts». Ο ταλαντούχος Ιρλανδός ηθοποιός περιγράφει τις τραυματικές εμπειρίες που τον στοιχειώνουν από τα οκτώ του χρόνια.

Ο 70χρονος σήμερα Γκάμπριελ Μπερν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τη συμμετοχή του σε σημαντικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, όπως το «Excalibur», το «Συνήθεις Ύποπτοι» και το εξαιρετικό θρίλερ «Hereditary». Σύμφωνα με τον Guardian, o Ιρλανδός ηθοποιός έπεσε σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας όταν ήταν μόλις 8 ετών. Τρία χρόνια αργότερα, όταν βρισκόταν στην Αγγλία και φοιτούσε σε ένα θεολογικό σχολείο, ένας από τους ιερείς καθηγητές του εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι αισθανόταν μόνος, απομακρυσμένος από τους δικούς του και τελείως χαμένος. «Αυτό που θυμάμαι περισσότερο ήταν η φωνή του. Ήταν πολύ γοητευτική και καθησυχαστική», λέει σήμερα ο 70χρονος ηθοποιός στην Guardian.

Ο θεσμός της Εκκλησίας και η κακοποίηση που υπέστη στους κόλπους της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, επηρεάζοντας δραματικά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, αναφέρει στην Guardian o Ιρλανδός ηθοποιός.

