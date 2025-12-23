Γκρέτα Τούνμπεργκ: Συνελήφθη η γνωστή ακτιβίστρια σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media στιγμή που οι αστυνομικές αρχές στο Λονδίνου συλλαμβάνουν την γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ενώ το περιστατικό επιβεβαίωσε και η οργάνωση Defend Our Juries, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσε πλακάτ σε διαδήλωση στο Λονδίνο που έλεγε ότι υποστηρίζει τους κρατούμενους σε σχέση με την Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε η Defend Our Juries για την ακτιβίστρια.

Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο. «Λίγο αργότερα, μια 22χρονη γυναίκα παρέστη επίσης στη σκηνή», ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Swedish activist Greta Thunberg was arrested by UK police under the Terrorism Act at the Prisoners for Palestine lock-on protest outside the offices of Aspen Insurance in London, which insures the Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/VIvqCGjrML — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 23, 2025

«Συνελήφθη επειδή παρουσίασε ένα αντικείμενο (εν προκειμένω ένα πλακάτ) σε υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης (εν προκειμένω της Palestine Action) αντίθετα προς το Τμήμα 13 του Νόμου περί Τρομοκρατίας 2000» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Defend Our Juries ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο το κτήριο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρία η οποία – όπως είπε – παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.