Γκρέτα Τούνμπεργκ: Συνελήφθη η γνωστή ακτιβίστρια σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως ακόμα δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο
Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ
Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ / REUTERS / Cathal McNaughton

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media  στιγμή που οι αστυνομικές αρχές στο Λονδίνου συλλαμβάνουν την γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ενώ το περιστατικό επιβεβαίωσε και η οργάνωση Defend Our Juries, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσε πλακάτ σε διαδήλωση στο Λονδίνο που έλεγε ότι υποστηρίζει τους κρατούμενους σε σχέση με την Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε η Defend Our Juries για την ακτιβίστρια.

Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο. «Λίγο αργότερα, μια 22χρονη γυναίκα παρέστη επίσης στη σκηνή», ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος της αστυνομίας.

 

«Συνελήφθη επειδή παρουσίασε ένα αντικείμενο (εν προκειμένω ένα πλακάτ) σε υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης (εν προκειμένω της Palestine Action) αντίθετα προς το Τμήμα 13 του Νόμου περί Τρομοκρατίας 2000» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Defend Our Juries ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο το κτήριο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρία η οποία – όπως είπε – παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.

