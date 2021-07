Μυστήριο επικρατεί με τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας στην Καλιφόρνια. Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια γυμνή γυναίκα που είχε σφηνώσει μεταξύ δύο κτηρίων.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη στην περιοχή Σάντα Άνα της Καλιφόρνια. Ο απεγκλωβισμός κράτησε περίπου δύο ώρες, ενώ κανείς δε γνωρίζει πως η γυναίκα βρέθηκε «σφηνωμένη» ανάμεσα στα δύο κτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την ταράτσα του κτηρίου μπορούσε κανείς να διακρίνει μόνο την πλάτη της γυναίκας. Ο υπεύθυνος της πυροσβεστικής στην κομητεία Όραντζ ανέφερε: «Δεν είμαστε σίγουροι 100% πως βρέθηκε εκεί. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα μυστήριο για όλους μας».

Firefighters continue to breach the wall while keeping an eye on the female and ventilating the area. pic.twitter.com/ZJe6ZyqmmH

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 2 το μεσημέρι όταν εργάτες σε ένα από τα κτήρια άκουσαν απεγνωσμένες φωνές για βοήθεια.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αφού ερεύνησαν την περιοχή ανέβηκαν στην ταράτσα και είδαν την γυμνή γυναίκα πεσμένη κάτω.

OCFA technical rescue team is on scene in the 1020 block of N Harbor Blvd in @CityofSantaAna attempting to get to get an adult female wedged between two walls out. pic.twitter.com/fvBznHlUrg