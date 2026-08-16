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Περού: Καρέ καρέ η εν ψυχρώ εκτέλεση δικηγόρου μέσα σε μπαρ – Την πυροβόλησε στο κεφάλι

Ο δράστης πλησίασε από πίσω την Ελενα Σίλβα Παντίλα και άνοιξε πυρ - Διέφυγε με μοτοσικλέτα και αναζητείται από τις αρχές
Εκτέλεση δικηγόρου στο Περού
Ο κρανοφόρος ήρθε σε απόσταση αναπνοής από το ανυποψίαστο θύμα του (Πηγή φωτογραφίας: video grab / x)
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Σοκ έχει προκαλέσει στο Περού η εν ψυχρώ εκτέλεση μιας δικηγόρου μέσα σε μπαρ, την ώρα που καθόταν σε τραπέζι μαζί με φίλους της. Η στιγμή της δολοφονίας καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο ένοπλος να πλησιάζει το θύμα από πίσω και να την πυροβολεί στο κεφάλι.

Η εκτέλεση στο Περού έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με την Ελενα Σίλβα Παντίλα να μην αντιλαμβάνεται την παρουσία του δράστη μέχρι τη στιγμή της επίθεσης. Ο άνδρας, ο οποίος φορούσε κράνος, την πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, έβγαλε όπλο και την πυροβόλησε πισώπλατα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δικηγόρος, μητέρα δύο παιδιών, βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με φίλους και απολάμβανε τον καφέ της όταν δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.

Διέφυγε με μοτοσικλέτα

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε με μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του, ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της δολοφονίας, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

Το βίντεο από το σημείο αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζουν οι αρχές, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά την επίθεση και να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

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