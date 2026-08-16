Κόσμος

Γάζα: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν το Ισραήλ για την απόρριψη του σχεδίου Τραμπ

Οι οκτώ χώρες καταδίκασαν την άρνηση του Ισραήλ να ακολουθήσει τον οδικό χάρτη για τη συνέχιση της εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ
Palestinians remove iron from the rubble of buildings destroyed by Israeli airstrikes during the war with Hamas, repair and recycle it for construction, building tents or selling it, in Gaza City, Sunday, Aug. 16, 2026.
Photo / (AP Photo/Jehad Alshrafi)
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Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν σήμερα τη στάση που, όπως υποστηρίζουν, κρατά το Ισραήλ απέναντι στην εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Οι χώρες κάνουν λόγο για άρνηση της ισραηλινής πλευράς να προχωρήσει στα επόμενα βήματα του σχεδίου.

Η νέα παρέμβαση για τη Γάζα έρχεται την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές γύρω από το σχέδιο και τη στάση που θα κρατήσει το Ισραήλ. Ο Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποιεί συνομιλίες στην Αίγυπτο για το θέμα, πριν μεταβεί στο Ισραήλ.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το κείμενο δημοσιεύθηκε από το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Οι οκτώ χώρες καταδίκασαν «την άρνηση του Ισραήλ να ακολουθήσει τον οδικό χάρτη για τη συνέχιση της εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και «την άρνηση του Ισραήλ για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Σύμφωνα με τους υπουργούς Εξωτερικών, η συγκεκριμένη στάση «υπονομεύει έντονα τις συλλογικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη νέες διπλωματικές προσπάθειες για την περιοχή.

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