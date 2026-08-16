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Ονειρεμένες διακοπές του προέδρου της Γουινέας στην Ελλάδα – Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η επιστροφή του

Ο Μαμαντί Ντουμπουγιά κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα και κάθε φορά που φεύγει από τη χώρα δημιουργείται ένα κλίμα αποσταθεροποίησης
Γουινέα πρόεδρος
Ο πρόεδρος της Γουινέας φτάνει πίσω στη χώρα
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Σαν σκηνή από Χολιγουντιανή ταινία ήταν η επιστροφή του προέδρου της Γουινέας, Μαμαντί Ντουμπουγιά, στην χώρα του, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στην Ελλάδα για διακοπές.

Ο πρόεδρος Ντομπουγιά, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία το 2021 με πραξικόπημα, ήταν αξιωματικός του στρατού με τον βαθμό του συνταγματάρχη, ενώ έχει υπηρετήσει και στην Λεγεώνα των Ξένων του γαλλικού στρατού. Όταν κατέλαβε την εξουσία στη Γουινέα με τον τεράστιο ορυκτό πλούτο, είχε υποσχεθεί σύντομη επιστροφή στη δημοκρατία, κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και πέντε χρόνια.

Όπως είχε ανακοινώσει η προεδρία της Γουινέας το οικογενειακό ταξίδι του Ντουμπουγιά στην Ελλάδα ήταν στο πλαίσιο της ετήσιας άδειας που δικαιούται ο αρχηγός του κράτους και, κατά την ανακοίνωση, «έρχεται έπειτα από χρόνια εντατικής διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων και έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της κυβέρνησης».

Ανακοίνωση για το ταξίδι του προέδρου της Γουινέας στην Ελλάδα είχε εκδώσει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, να περιορίσει τις φήμες και τις εικασίες τονίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διατηρήσουν τη σταθερότητα και θα διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ προειδοποίησε επίσης τους πολίτες να μην πέσουν θύματα διαδικτυακής παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προέδρου.

Σε αυτό το πλαίσιο ίσως εξηγούνται και τα μέτρα ασφαλείας κατά την άφιξη του Ντουμπουγιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αχμέντ Σεκού Τουρέ, σε μια τελετή στην οποία, μεταξύ άλλων, έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης κ.α.

Όπως φαίνεται στο βίντεο εκτός από τους άνδρες με πολιτικά που βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο της Γουινέας, για την υποδοχή του επιστρατεύτηκαν μονάδες του στρατού αλλά και ένα θωρακισμένο όχημα στο οποίο τελικά επιβιβάστηκε.

O Μαμαντί Ντουμπουγιά περιέγραψε τις διακοπές του στην Ελλάδα ως «μια σύντομη στιγμή ανάπαυσης», προσθέτοντας «η Γουινέα προχωρά μπροστά, οι θεσμοί της λειτουργούν και τίποτα δεν μπορεί να εκτρέψει την αποφασιστικότητά μας να οδηγήσουμε το έθνος προς τους στόχους που έχουμε θέσει από κοινού, για την ευημερία του λαού μας».

Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, με την ανακοίνωση της επιστροφής του Ντουμπουγιά, η προεδρία της Γουινέας βάζει τέλος σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχηγός του κράτους επιδίωξε να καθησυχάσει τους πολίτες σχετικά με τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους, τονίζοντας επανειλημμένα ότι οι θεσμοί εξακολουθούσαν να λειτουργούν κανονικά κατά την απουσία του.

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