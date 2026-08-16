Ινδονησία: Στους 51 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ – Ασταμάτητες οι κατολισθήσεις, πάνω από 5.000 οι άστεγοι

Ο πανικός και η αγωνία συνεχίζουν να κυριαρχούν στην Ινδονησία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη χώρα. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ οι νεκροί πλέον αγγίζουν τους 51. Νέες υποχωρήσεις δρόμων και κατολισθήσεις, δήλωσαν σήμερα (16/8/2026) οι αρχές.

Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα στην Ινδονησία, ενώ άλλοι 77 τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μπέντζαμιν Πάουλους Οκταβιάνους σε σύσκεψη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

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Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν 342 μετασεισμοί, είναι ο πιο φονικός στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας μετά εκείνον του 2022 που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι στη Δυτική Ιάβα.

Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην περιοχή Σίκα εγκατέλειψαν μόνοι τους τα σπίτια τους ή βρίσκονται σε στάδιο, δήλωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.

Μερικοί κάτοικοι της Σίκα έμειναν έξω από σπίτια που κατέρρευσαν σε αυτοσχέδια αντίσκηνα από μουσαμά, ενώ ορισμένοι έλαβαν ιατρική φροντίδα σε αντίσκηνο έξω από νοσοκομείο στην πόλη-λιμάνι Μαουμέρε.

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REUTERS/Edgar Su

«Έφερα μόνο το σώμα μου» , δήλωσε ο Αμπντούλ Μούτας, 63 ετών, ο οποίος όπως και η οικογένειά του κοιμήθηκαν πάνω σε μουσαμά στη σκιά δέντρων στην πόλη Σίκα. «Τα νερά σηκώνονταν, έτσι τρέξαμε να σωθούμε», είπε, περιγράφοντας την αντίδρασή τους στον σεισμό.

«Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Σίκα δεν τόλμησαν να μείνουν μέσα στα σπίτια, έτσι κοιμήθηκαν σε μια βεράντα ή ένα αντίσκηνο έξω», δήλωσε ο αξιωματούχος της Σίκα Σάιμον Σουμπάντι στο ειδησεογραφικό δίκτυο KompassTV.

A powerful 7.7-magnitude undersea earthquake struck off the northern coast of Indonesia's Flores Island, triggering tsunami warnings across several coastal provinces. Indonesian meteorological agencies urged residents in impacted areas to evacuate immediately to higher ground and… pic.twitter.com/lcbLMBfpfy — The Weather Channel (@weatherchannel) August 15, 2026

Περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανακοίνωση ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Τέντι Ίντρα Βιτζάγια.

Indonesian Search and Rescue Agency (Basarnas)/ Handout via REUTERS

Οι διασώστες έφθασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις, δήλωσε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοουμένων, όμως οι περισσότεροι από αυτούς εγκλωβίστηκαν κάτω από συντρίμμια, και περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ανέφερε η BNPB.

REUTERS/Terisno Adon

Είκοσι πρατήρια βενζίνης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω διακοπών ρεύματος, δήλωσε η κρατική εταιρία ενέργειας Pertamina.

Η κυβέρνηση της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επαρχία, ανέφερε η BNPB, κάτι που θα επιτρέψει στις αρχές να κινητοποιήσουν πόρους και χρηματοδότηση.

The 7.7 Magnitude Earthquake in Indonesia brought down BUILDINGS



Very sad to see. pic.twitter.com/6dhDgpUZLD — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) August 15, 2026

Η περιοχή του σεισμού επλήγη το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών ο οποίος είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε η υπηρεσία γεωφυσικής της Ινδονησίας.

Η Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος 290 εκατομμυρίων ανθρώπων, βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, μια πολύ ενεργή σεισμικά ζώνη όπου εφάπτονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.