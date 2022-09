Ένα – μάλλον ειρωνικό – βίντεο δημοσίευσε η ρωσική Gazprom στο Twitter, απευθυνόμενη παράλληλα προς την ΕΕ σχετικά με τον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα.

Το βίντεο δείχνει έναν εργαζόμενο στην Gazprom να γυρίζει έναν διακόπτη και στη συνέχεια να εναλλάσσονται εικόνες από ευρωπαϊκές πόλεις σκεπασμένες με πάγο, ενώ τις φωτογραφίες της παγωμένης Ευρώπης συνοδεύει το soundtrack με τίτλο: «Ο χειμώνας θα είναι μεγάλος».

Η Gazprom δημοσίευσε το βίντεο μετά την είδηση ότι δεν θα «ανοίξει» τον αγωγό Nord Stream 1 για να ξεκινήσει η ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, καθώς – όπως ισχυρίστηκε – έχει λάβει προειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές πως ο σταθμός συμπίεσης Πορτοβάγια, που στέλνει φυσικό αέριο στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1, δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Μάλιστα, με νεότερη ενημέρωση γινόταν γνωστό πως ο σταθμός Πορτοβάγια είναι πλέον «επικίνδυνη μονάδα παραγωγής» και δεν μπορεί να λειτουργεί νόμιμα.

