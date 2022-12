Με μια υπογραφή, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Φατάχ αλ Σίσι, «κουρέλιασε» το τουρκολιβυκό μνημόνιο με το οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η κυβέρνηση της Τρίπολης επιχείρησαν να «καταργήσουν» τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η Αίγυπτος οριοθέτησε μονομερώς τα θαλάσσια σύνορά της με τη Λιβύη!

Ο αλ Σίσι υπέγραψε την Τρίτη (13.12.2022) το προεδρικό διάταγμα με το οποίο η Αίγυπτος οριοθετεί τα θαλάσσια σύνορά της προς τη δύση. Με μια υπογραφή καταργείται επί της ουσίας το μνημόνιο που υπέγραψαν το 2019 η Τουρκία και η Λιβύη και επικαιροποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Επί της ουσίας και όπως φαίνεται και στους χάρτες, με το διάταγμα Σίσι οριοθετούνται τα θαλάσσια σύνορα της Λιβύης με την Αίγυπτο, με βάση τη χάραξη ευθείας γραμμής, η οποία νοητά κόβει το τουρκολιβυκό μνημόνιο στη μέση.

Η Αίγυπτος κινήθηκε βάσει των όσων έχει συμφωνήσει με την Ελλάδα το 2020.

Egypt’s President al-Sisi has issued a decree regarding the determination of the country’s western maritime boundary and Egyptian-Libyan EEZ in the Mediterranean.



A geopolitical move that would represent a new brake for the illegal maritime agreement between Turkey & Tripoli.