Ανάλυση BBC: Το ιρανικό καθεστώς φοβάται νέα εξέγερση εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Φόβοι για νέα κοινωνική αναταραχή φαίνεται πώς έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν το καθεστώς της Τεχεράνης, με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να είναι στον αέρα και τον Τραμπ να λέει ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το BBC, οι αρχές στο Ιράν φαίνεται να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση περιορίζοντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο και παρουσιάζοντας μια εικόνα ευρείας δημόσιας υποστήριξης.

Μόλις χθες (21.04.2026) ακόμη ένας διαδηλωτής που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων του περασμένου Ιανουαρίου, εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού.

Η δικαστική εξουσία του Ιράν τον κατονόμασε ως Αμίρ Αλί Μιρτζαφαρί, και η κατηγορία ήταν ότι έβαλε φωτιά σε ένα τζαμί στην Τεχεράνη.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες εβδομάδες και αναφέρουν ότι αυξάνεται ο αριθμός θανατικών ποινών έχει επιβληθεί σε διαδηλωτές – κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται για κατασκοπεία.

Οι εκτελέσεις, σχολιάει ο αρθογράφος του ΒΒC, αποτελούν ένα ισχυρό σημάδι ότι το καθεστώς φοβάται εντόνως πιθανή εξέγερση.

Τον Ιανουάριο, το καθεστώς σκότωσε δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας αλλαγή.

Διοικητές των παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ εμφανίζονται στην κρατική τηλεόραση προειδοποιώντας ότι κάθε διαφωνία τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο που (το καθεστώς ισχυρίζεται) ότι αντιμετωπίζει ξένους εχθρούς όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.