Η απάτη του Γάλλου Φλοράν Μοντακλέρ με «ψεύτικο Νόμπελ» που το απένειμε στον εαυτό του – Παρήγγειλε το μετάλλιο από κοσμηματοπώλη για 250 ευρώ

Μία υπόθεση που θυμίζει σενάριο ταινίας απασχολεί τις δικαστικές αρχές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία. Ο ακαδημαϊκός Φλοράν Μοντακλέρ βρίσκεται υπό έρευνα στη Γαλλία με την κατηγορία ότι επινόησε ένα βραβείο κύρους, αντίστοιχο του Νόμπελ, με μοναδικό σκοπό να ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή!

Ο Μοντακλέρ τιμήθηκε το 2016 με το «Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας» σε μια λαμπρή τελετή στην Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, παρουσία υπουργών και κατόχων πραγματικών βραβείων Νόμπελ. Όπως αποδείχθηκε όμως, τόσο το βραβείο όσο και ο φορέας που το απένειμε, η «Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας», ήταν αποκυήματα της φαντασίας του καθηγητή από τη Γαλλία.

Το χρονικό της απάτης

Η πλεκτάνη ξεκίνησε το 2015, όταν τοπική εφημερίδα δημοσίευσε την είδηση ότι ο Μοντακλέρ βρισκόταν στη βραχεία λίστα για ένα σημαντικό διεθνές βραβείο. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ανακοίνωσε τη «νίκη» του.

Για να προσδώσει μάλιστα εγκυρότητα στο ψέμα του, οργάνωσε τελετή στις Βρυξέλλες όπου απένειμε τιμητικό μετάλλιο στον διάσημο Αμερικανό γλωσσολόγο Νόαμ Τσόμσκι, ενώ δημιούργησε και μια ιστοσελίδα με λίστα υποτιθέμενων νικητών που έφτανε μέχρι το 1967, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως ο Ουμπέρτο Έκο.

Η απάτη άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο Μοντακλέρ έχρισε επόμενο νικητή τον Ρουμάνο φιλόλογο Εουτζέν Σιμιόν.

Υποψιασμένοι δημοσιογράφοι στη Ρουμανία άρχισαν να ερευνούν την εγκυρότητα του θεσμού, φέρνοντας την αλήθεια στο φως το 2019. Το άρθρο τους είχε τον τίτλο: «Το ψεύτικο βραβείο Νόμπελ που ξεγέλασε τη Ρουμανική Ακαδημία».

Ωστόσο, στη Γαλλία η είδηση πέρασε απαρατήρητη μέχρι πέρυσι, όταν ένας συνάδελφός του ανακάλεσε τις φήμες ακριβώς τη στιγμή που ο Μοντακλέρ ετοιμαζόταν να προεδρεύσει σε μια συζήτηση για τις fake news.

Σε έρευνα της αστυνομίας, ο καθηγητής παραδέχτηκε ότι παρήγγειλε το μετάλλιο από έναν κοσμηματοπώλη έναντι 250 ευρώ. Ο ίδιος υπεραμύνεται των πράξεών του, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για μια προσπάθεια καθιέρωσης μιας νέας διάκρισης στον ακαδημαϊκό κόσμο, η οποία απέτυχε».

Ο εισαγγελέας της Μπεζανσόν, Πολ-Εντουάρ Λαλουά, καλείται τώρα να αποφασίσει αν η επινόηση αυτών των τιμών βοήθησε τεχνητά την καριέρα του Μοντακλέρ, ώστε να στοιχειοθετηθεί ποινικό αδίκημα. Προς το παρόν, το πανεπιστήμιο όπου δίδασκε επί 20 χρόνια τον έχει θέσει σε διαθεσιμότητα επ’ αόριστον. Ο Λαλουά πιστεύει επίσης ότι ο Μοντακλέρ κατέληξε να «πιστεύει το ίδιο του το ψέμα».