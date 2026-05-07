Κόσμος

Η απάτη του Γάλλου Φλοράν Μοντακλέρ με «ψεύτικο Νόμπελ» που το απένειμε στον εαυτό του – Παρήγγειλε το μετάλλιο από κοσμηματοπώλη για 250 ευρώ

Ο ίδιος είχε τιμήσει και τον Νόαμ Τσόμσκι - Τώρα κινδυνεύει με φυλάκιση έως πέντε ετών
Ο Φλοράν Μοντακλέρ απονείμει ιμητικό μετάλλιο στον διάσημο Αμερικανό γλωσσολόγο Νόαμ Τσόμσκι
Ο Φλοράν Μοντακλέρ απονείμει ιμητικό μετάλλιο στον διάσημο Αμερικανό γλωσσολόγο Νόαμ Τσόμσκι / Photography : Amaury Blin / Hans Lucas
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία υπόθεση που θυμίζει σενάριο ταινίας απασχολεί τις δικαστικές αρχές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία. Ο ακαδημαϊκός Φλοράν Μοντακλέρ βρίσκεται υπό έρευνα στη Γαλλία με την κατηγορία ότι επινόησε ένα βραβείο κύρους, αντίστοιχο του Νόμπελ, με μοναδικό σκοπό να ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή!

Ο Μοντακλέρ τιμήθηκε το 2016 με το «Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας» σε μια λαμπρή τελετή στην Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, παρουσία υπουργών και κατόχων πραγματικών βραβείων Νόμπελ. Όπως αποδείχθηκε όμως, τόσο το βραβείο όσο και ο φορέας που το απένειμε, η «Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας», ήταν αποκυήματα της φαντασίας του καθηγητή από τη Γαλλία. 

Το χρονικό της απάτης

Η πλεκτάνη ξεκίνησε το 2015, όταν τοπική εφημερίδα δημοσίευσε την είδηση ότι ο Μοντακλέρ βρισκόταν στη βραχεία λίστα για ένα σημαντικό διεθνές βραβείο. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ανακοίνωσε τη «νίκη» του.

Για να προσδώσει μάλιστα εγκυρότητα στο ψέμα του, οργάνωσε τελετή στις Βρυξέλλες όπου απένειμε τιμητικό μετάλλιο στον διάσημο Αμερικανό γλωσσολόγο Νόαμ Τσόμσκι, ενώ δημιούργησε και μια ιστοσελίδα με λίστα υποτιθέμενων νικητών που έφτανε μέχρι το 1967, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως ο Ουμπέρτο Έκο.

Η απάτη άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο Μοντακλέρ έχρισε επόμενο νικητή τον Ρουμάνο φιλόλογο Εουτζέν Σιμιόν.

Υποψιασμένοι δημοσιογράφοι στη Ρουμανία άρχισαν να ερευνούν την εγκυρότητα του θεσμού, φέρνοντας την αλήθεια στο φως το 2019. Το άρθρο τους είχε τον τίτλο: «Το ψεύτικο βραβείο Νόμπελ που ξεγέλασε τη Ρουμανική Ακαδημία».

Ωστόσο, στη Γαλλία η είδηση πέρασε απαρατήρητη μέχρι πέρυσι, όταν ένας συνάδελφός του ανακάλεσε τις φήμες ακριβώς τη στιγμή που ο Μοντακλέρ ετοιμαζόταν να προεδρεύσει σε μια συζήτηση για τις fake news.

Σε έρευνα της αστυνομίας, ο καθηγητής παραδέχτηκε ότι παρήγγειλε το μετάλλιο από έναν κοσμηματοπώλη έναντι 250 ευρώ. Ο ίδιος υπεραμύνεται των πράξεών του, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για μια προσπάθεια καθιέρωσης μιας νέας διάκρισης στον ακαδημαϊκό κόσμο, η οποία απέτυχε».

Ο εισαγγελέας της Μπεζανσόν, Πολ-Εντουάρ Λαλουά, καλείται τώρα να αποφασίσει αν η επινόηση αυτών των τιμών βοήθησε τεχνητά την καριέρα του Μοντακλέρ, ώστε να στοιχειοθετηθεί ποινικό αδίκημα. Προς το παρόν, το πανεπιστήμιο όπου δίδασκε επί 20 χρόνια τον έχει θέσει σε διαθεσιμότητα επ’ αόριστον. Ο Λαλουά πιστεύει επίσης ότι ο Μοντακλέρ κατέληξε να «πιστεύει το ίδιο του το ψέμα». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
118
100
96
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: Το «εγώ» του Τραμπ είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια συμφωνία με το Ιράν
Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η επιθετική ρητορική και οι δημόσιες προσβολές του Τραμπ στην Τεχεράνη μπορεί να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου
Ντόναλντ Τραμπ
Αποζημίωση 900 ευρώ σε Γερμανό τουρίστα επειδή δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Κω – Ήταν «πιασμένες» με πετσέτες
Ο άνδρας έκανε διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά του το 2024 και δήλωσε ότι περνούσε 20 λεπτά καθημερινά προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα
Ξαπλώστρα, ξαπλώστρες
Newsit logo
Newsit logo