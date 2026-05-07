Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Τον αγάπησα, με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

Η Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε δημόσια τον πρώην σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ και ιδρυτή του CNN, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που της έκανε να πιστέψει στον εαυτό της και να νιώσει πως την είχαν πραγματικά ανάγκη.

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός Τζέιν Φόντα πόσταρε ένα εκτενές κείμενο στα social media, μιλώντας για τη σχέση τους αλλά και για την προσωπικότητα του ιδρυτή του CNN, Τεντ Τέρνερ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 2001. Μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους παρέμειναν στενοί φίλοι, με τη Φόντα να τον αποκαλεί συχνά «ο αγαπημένος μου πρώην σύζυγος».

«Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, σαν πειρατής βγαλμένος από άλλη εποχή, και τίποτα δεν ήταν ξανά το ίδιο», έγραψε αρχικά η Φόντα. «Με είχε ανάγκη. Κανείς μέχρι τότε δεν μου είχε δείξει ότι με χρειαζόταν. Και δεν μιλούσαμε για έναν συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά για τον δημιουργό του CNN και του Turner Classic Movies, τον άνθρωπο που είχε κατακτήσει το America’s Cup ως ένας από τους σπουδαιότερους ιστιοπλόους στον κόσμο».

Η ηθοποιός περιέγραψε τον Τέρνερ ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη ζωή, λαμπρό μυαλό και εξαιρετικό χιούμορ», τονίζοντας παράλληλα ότι δίπλα του ένιωσε για πρώτη φορά πως κάποιος τη φρόντιζε ουσιαστικά. «Το να νιώθεις ταυτόχρονα ότι σε χρειάζονται και ότι σε φροντίζουν μπορεί να σε μεταμορφώσει», σημείωσε. «Ο Τεντ Τέρνερ με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jane Fonda (@janefonda)

Η Φόντα ανέφερε ακόμη ότι ο Τέρνερ ήταν ιδιαίτερα στρατηγικός και ανταγωνιστικός χαρακτήρας. «Πιθανότατα ήταν έμφυτο, όμως είχε σπουδάσει κλασικές σπουδές στο πανεπιστήμιο και γνώριζε σε βάθος τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, καθώς και τις στρατηγικές που είχαν χρησιμοποιήσει ο Μέγας Αλέξανδρος και ακόμη και ο Τζένγκις Χαν.

Η ηθοποιός υπογράμμισε πόσα πράγματα έμαθε δίπλα στον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια του γάμου τους. «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά», έγραψε, προσθέτοντας ότι τον «φαντάζεται τώρα στον παράδεισο μαζί με όλα τα άγρια ζώα που βοήθησε να σωθούν από την εξαφάνιση».

Ακόμα αναφέρθηκε επίσης στα πέντε παιδιά του Τέρνερ, με τα οποία διατήρησε στενή σχέση ως μητριά. «Είχα τέσσερις μητριές μεγαλώνοντας και ξέρω πόσο σημαντικές μπορούν να γίνουν στη ζωή ενός παιδιού. Προσπαθήσαμε όλοι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη, ανορθόδοξη οικογένεια και τους αγαπώ μέχρι σήμερα», ανέφερε.

Ο Τέρνερ πέθανε χθες Τετάρτη (06.05.2026) έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του – έπειτα από μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy, μια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Ο επιχειρηματίας ίδρυσε το CNN το 1980 και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης μέσω δορυφορικών μεταδόσεων. Ο Τέρνερ έφερε τις ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο στα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων.

Τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί κυρίως σε περιβαλλοντικές και πολιτικές δράσεις.