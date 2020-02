Την ώρα λοιπόν που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας, πάνοπλοι άνδρες της αντιτρομοκρατικής άρχισαν να εκκενώνουν τα καταστήματα γύρω από το σημείο που κείτονταν νεκρός ο τρομοκράτης ο οποίος μάλιστα είχε πάνω του έναν μηχανισμό ο οποίος στο τέλος αποδείχθηκε ψεύτικος.

Οι αστυνομικοί μπήκαν και σε ένα καφέ και αυτό μάλιστα καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου και αυτό που θα δείτε είναι πραγματικά κωμικοτραγικό. Ο αστυνομικός μπαίνει μέσα στο καφέ και λέει προς πελάτες και προσωπικό: «Συγγνώμη αλλά πρέπει να κλείσετε. Πρέπει να εκκενώσουμε το κατάστημα. Όλοι θα πρέπει να φύγουν. Υπάρχει μια τρομοκρατική επίθεση και κλείνουμε τα πάντα. Αν θέλετε να είστε ασφαλείς πρέπει να με ακούσετε».

Την ώρα που ο κόσμος αρχίζει να σηκώνεται από τα τραπέζια ακολουθώντας τις οδηγίες του αστυνομικού, μια σερβιτόρα ακούγεται να του λέει: «Δώστε μας μισή ωρίτσα. Ο κόσμος μόλις άρχισε να τρώει». Εμβρόντητος ο αστυνομικός κοιτάζει την σερβιτόρα και της λέει: «Κυρία μου, μόλις έπεσε νεκρός ένας τρομοκράτης λίγο πιο κάτω!»

Police: “Sorry guys. You need to close. We need to evacuate – there’s been a terror incident just down the street.”

Cafe staff: “Just give us half an hour because people have to eat.”

🤦🏻‍♀️ #Streatham pic.twitter.com/O3RmYImQKC

— Claire Stephenson (@The_Write_Type) February 2, 2020