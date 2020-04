Τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δεν του αρέσει μια ερώτηση δημοσιογράφου; Τον βρίζει. Είναι μια απλά και δοκιμασμένη τακτική. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δέχθηκε πιέσεις από την δημοσιογράφο, Πόλα Ριντ για τις αποφάσεις που δεν πήρε η κυβέρνησή του στις αρχές της πανδημίας του κορονοϊού. Και τώρα η χώρα του μετρά σχεδόν 24.000 νεκρούς και πλησιάζει τις 600.000 κρούσματα.

Του είπε ακόμα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση φάνηκε να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο όταν απαγόρευσε τα ταξίδια από την Κίνα, απόφαση η οποία σύμφωνα με τον Τραμπ έχει σώσει ζωές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιανουαρίου η κυβέρνηση Τραμπ, ανακοίνωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον κορονοϊό και ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε όσους ταξίδευαν από την Κίνα από τις 2 Φεβρουαρίου.

Οι συστάσεις για αποφυγή συγχρωτισμού έγιναν στα μέσα Μαρτίου…

«Λένε, ότι προσπαθήσατε να κερδίσετε χρόνο με τις ταξιδιωτικές οδηγίες», τόλμησε να ρωτήσει η Ριντ με τον Τραμπ να προσπαθεί να καλύψει την φωνή της μιλώντας παράλληλα και εκείνη όμως να επιμένει: «Δεν αξιοποιήσατε τον χρόνο για να ετοιμάσετε τα νοσοκομεία. Δεν τον χρησιμοποιήσατε για να κάνετε τεστ. Τώρα που μιλάμε 20 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι. Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι νεκροί. Πως θα κάνετε τους ανθρώπους να αισθανθούν σιγουριά σε μια τέτοια κρίση άνευ προηγουμένου;»

Και ο Τραμπ απάντησε: «Είσαι αισχρή, είναι τόσο αισχρός ο τρόπος με τον οποίο τα λες αυτά».

Και ενώ προσπάθησε να ξεφύγει η δημοσιογράφος του CBS επέμεινε: «Τι κάνατε με τον χρόνο που κερδίσατε; Ο Φεβρουάριος είχε ένα μεγάλο κενό. Τι έκανε η κυβέρνησή σας τον Φεβρουάριο;».

Ο Τραμπ απάντησε: «Πολλά. Πολλά. Και θα σας δώσουμε μια λίστα». Η δημοσιογράφος επέμεινε: «Τι κάνατε;»

Και εδώ πλέον η κατάσταση ξέφυγε πολύ με τον Τραμπ να αρχίσει να επιτίθεται τόσο στην ίδια όσο και στο δίκτυό της. «Είσαι ψεύτικη και όλο σου το κανάλι είναι. Ο τρόπος που καλύπτετε τις ειδήσεις είναι ψεύτικος», είπε.

EPIC #TrumpMeltdown



Trump tells Reporter that she's a "fake" and she and her network "have a lower approval rating than ever before times 3"



Sounds like he's talking about himself.



These rallies are affecting his own approval ratings!pic.twitter.com/GmzLu3500B