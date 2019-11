Η ΕΕ ανακοινώνει κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την κυπριακή ΑΟΖ

Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Τουρκίας θα περιλαμβάνουν οικονομικά μέτρα κατά φυσικών και νομικών προσώπων που σχετίζονται, επωφελούνται, πραγματοποιούν ή υποστηρίζουν τις παράνομες γεωτρήσεις μέσα στην Κυπριακή ΑΟΖ. Τα μέτρα αυτά θα εγκριθούν ως «σημείο Α» καπό τους υπουργούς Εξωτερικών, σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα του Συμβουλίου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Η απόφαση των 28 Κρατών Μελών ελήφθη κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου με ομοφωνία και επικυρώθηκε στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου.

Η απόφαση της 14ης Οκτωβρίου ήρθε σε συνέχεια των προειδοποιήσεων και του προηγούμενου πακέτου μέτρων κατά της Τουρκίας για τον ίδιο θέμα, που είχε αποφασιστεί τον Ιούνιο και πάλι στο επίπεδο των ηγετών και των υπουργών αντίστοιχα.

Οι υπουργοί στις 14 Οκτωβρίου είχαν αναθέσει σε σχετική επιτροπή του Συμβουλίου να καταρτίσει και να παρουσιάσει το σχετικό κανονισμό της ΕΕ για τις κυρώσεις κατά προσώπων και εταιριών, ενώ στη συνέχεια οι αποδέκτες των κυρώσεων θα πρέπει να κατονομαστούν.

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και σε συνέχεια της τεχνικής προεργασίας, o κανονισμός είναι έτοιμος και αναμένεται να περάσει από τους Υπουργούς ως «σημείο Α», δηλαδή χωρίς συζήτηση.

Συγκεκριμένα είναι η 10η και τελευταία απόφαση ανάμεσα στα «σημεία Α» υπό τον τίτλο «Απόφαση του Συμβουλίου και κανονισμός σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο – υιοθέτηση όπως εγκρίθηκε από το Coreper, Μέρος 2, στις 06.11.2019».

(Council Decision and Regulation concerning restrictive measures in view of Turkey`s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean Adoption approved by Coreper, Part 2, on 06.11.2019 13866/19 13262/19 13265/19 CORLX)

Τι αναφέρει η απόφαση της 14ης Οκτωβρίου

«Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων παράνομης διάνοιξης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο όσον αφορά το σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 σε όλα τα μέρη τους και ιδίως ότι η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί με καλό διάλογο και διαπραγμάτευση, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας συγγένειες.

Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη δραστηριότητα γεώτρησης υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Κομισιόν να υποβάλουν σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό».

Όλη η ατζέντα Συμβουλίου

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία της Υπάτης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Federica Mogherini, θα ξεκινήσει στις 9.00 με συζήτηση για τις τρέχουσες υποθέσεις. Στη συνέχεια, οι υπουργοί Εξωτερικών θα ανταλλάξουν απόψεις για το Αφγανιστάν, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου 2019. Αναμένεται επίσης να προβούν σε απολογισμό των πρόσφατων εξελίξεων και προσπαθειών για τη στήριξη και την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Το Συμβούλιο θα συζητήσει την κατάσταση περιφερειακής ασφάλειας στον Κόλπο και το Ιράν και θα προβληματιστεί για τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίησή της. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης για το Σουδάν, προετοιμάζοντας την ανταλλαγή απόψεων με τον Πρωθυπουργό Abdalla Hamdok και θα ακολουθήσει ένα γεύμα εργασίας.

Αναλυτικά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα ξεκινήσει με μια συζήτηση για τις τρέχουσες υποθέσεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα ακολουθήσουν επίσης τις συζητήσεις του Συμβουλίου του Οκτωβρίου σχετικά με τη μονομερή στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα ασχοληθούν με την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης εξαγωγών όπλων προς την Τουρκία, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί κατά την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου. Θα εξετάσουν επίσης το ζήτημα των παράνομων γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να αναφερθούν στη Βενεζουέλα, μετά τη διεθνή διάσκεψη αλληλεγγύης για τη μετανάστευση και τη μετανάστευση της Βενεζουέλας, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 28 και 29 Οκτωβρίου και αφορούσε τα επόμενα βήματα της ΕΕ και της Διεθνούς Ομάδας Επαφής.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος μπορεί επίσης να αναφερθεί στην Κίνα μετά την επίσκεψή της στις 24 Οκτωβρίου 2019 και μπορεί επίσης να θίξει την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο αυτό. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Λίβανο αναμένεται επίσης να αυξηθούν.

Ακολούθως, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν για την περιφερειακή ασφάλεια στον Κόλπο και στο Ιράν. Αναμένεται να συζητήσουν την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και τον πιθανό ρόλο της ΕΕ να συμβάλει στην κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Οι Υπουργοί θα επικεντρωθούν στο Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του για τη JCPoA, τη συμφωνία περί πυρηνικής ενέργειας.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τελευταία φορά την κατάσταση στον Κόλπο στο Gymnich στις 30 Αυγούστου 2019, συμφωνώντας ότι το κύριο μήνυμα της ΕΕ ήταν να επιμείνει στην ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξουν κανάλια διαλόγου και συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό της τάξης που βασίζεται στα διεθνή πρότυπα και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, μεταξύ άλλων και στο Στενό του Ορμούζ.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν πώς η ΕΕ μπορεί να συμβάλει περαιτέρω σε μια πιο γενική προσέγγιση για την αποσυμφόρηση των εντάσεων στην περιοχή.

