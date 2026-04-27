Η εξομολόγηση της Μπριζίτ Μακρόν: «Έχω δει τη βλακεία και την κακία του κόσμου»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Μπριζίτ Μακρόν, παραδέχθηκε ότι τα χρόνια της στο πλευρό του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την έχουν κάνει πιο σκληρή και απαισιόδοξη απέναντι στον κόσμο.

Η 73χρονη σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, δήλωσε ότι η σχεδόν δεκαετής θητεία του στο προεδρικό αξίωμα την έφερε αντιμέτωπη με τη «βλακεία» και την «κακία» που υπάρχει γύρω μας. «Πριν, είχα μια φυσιολογική ζωή, παιδιά, δουλειά, πάνω-κάτω όπως όλοι. Αυτά τα δέκα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα, αλλά ήταν εξαιρετικά έντονα. Έχω δει τη σκοτεινή πλευρά του κόσμου, τη βλακεία, την κακία» είπε σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Όπως παραδέχθηκε, πλέον δυσκολεύεται να δει «τον γαλανό ουρανό», ενώ βιώνει στιγμές απαισιοδοξίας που δεν είχε στο παρελθόν.

Η σχέση της με τον Εμανουέλ Μακρόν έχει απασχολήσει συχνά τη δημοσιότητα, καθώς γνωρίστηκαν το 1993, όταν εκείνος ήταν μόλις 15 ετών και μαθητής της. Πριν από αυτό, η ίδια ήταν παντρεμένη και είχε τρία παιδιά.

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να αποχωρήσει από την πολιτική μετά τις επόμενες εκλογές. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ανέφερε πως δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική πριν και δεν σκοπεύει να συνεχίσει μετά, τονίζοντας ότι το πιο δύσκολο είναι να διατηρείς όσα έκανες σωστά και να διορθώνεις όσα πήγαν λάθος.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Μπριζίτ Μακρόν έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο θεωριών συνωμοσίας και ψευδών ισχυρισμών, μεταξύ των οποίων και φήμες «ότι είναι άντρας». Μάλιστα, νωρίτερα φέτος, δέκα άτομα καταδικάστηκαν για διαδικτυακή παρενόχληση εις βάρος της, γεγονός που επηρέασε τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική της υγεία.

Παράλληλα, τέτοιες φήμες έχουν αναπαραχθεί και διεθνώς, ακόμη και από δημόσια πρόσωπα, εντείνοντας την πίεση προς το πρόσωπό της.

Το ζευγάρι έχει απασχολήσει τα μέσα και για πιο προσωπικές στιγμές, όπως ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε επίσημο ταξίδι στο Βιετνάμ, όταν η Μπριζίτ φάνηκε να σπρώχνει τον σύζυγό της στο πρόσωπο. Το περιστατικό διαψεύστηκε ως «καβγαδάκι» και χαρακτηρίστηκε αθώο πείραγμα.

À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει σκωπτικά το «χαστούκι», ασκώντας παράλληλα κριτική στη στάση της Γαλλίας σε διεθνή ζητήματα.

«Ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από τη σφαλιάρα της Μπριζίτ» είπει ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο πρόσφατο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο στο Ιράν. Λίγες μέρες μετά ο Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Σημειώνεται ότι στη Γαλλία οι πρόεδροι μπορούν να υπηρετήσουν έως δύο συνεχόμενες θητείες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα μετά από διάλειμμα, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Εμανουέλ Μακρόν να επιστρέψει πολιτικά στις προεδρικές εκλογές του 2032.