Ντόναλντ Τραμπ: Από τις ειρωνείες στη στήριξη της Μπριζίτ Μακρόν – «Δεν είναι άντρας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε διάφορες προσωπικότητες της αμερικανικής ριζοσπαστικής δεξιάς, εκφράζοντας παράλληλα απρόσμενη στήριξη προς τη Μπριζίτ Μακρόν, λίγες ημέρες μετά τις ειρωνικές αναφορές του για το ζεύγος Μακρόν.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν το διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς πολίτες, ο Τραμπ είχε χλευάσει τον Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του του φέρεται «εξαιρετικά άσχημα» και ότι ο Γάλλος πρόεδρος «ακόμη αναρρώνει από το χτύπημα στο σαγόνι». Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε απογοήτευση για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ άκομψα και ακατάλληλα.

Trump mocks Macron again:



I called up France, Macron, whose wife treats him extremely badly and he’s still recovering from the right to the jaw. pic.twitter.com/bEJgfKaVRg — Clash Report (@clashreport) April 1, 2026

Τώρα, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι «η Μπριζίτ Μακρόν δεν είναι άνδρας», στρέφεται κατά της Κάντας Όουενς – της influencer που υπσοτηρίζει ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι άνδρας – και εκφράζει την ελπίδα η Μπριζίτ Μακρόν να «κερδίσει πολλά χρήματα» από τη μήνυση για δυσφήμιση που έχει καταθέσει το ζεύγος Μακρόν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, η οποία στόχευε τους Τάκερ Κάρλσον, Μέγκιν Κέλι και Άλεξ Τζόουνς, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έβαλε στο στόχαστρο και την Κάντας Όουενς.

Η συγκεκριμένη φιγούρα του χώρου των θεωριών συνωμοσίας είχε αναπαράγει και αξιοποιήσει εκτενώς σε βίντεο τον ψευδή ισχυρισμό ότι η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν «γεννήθηκε άνδρας».

Τραμπ για Κάντας Όουενς: «Είναι τρελή – Καμία σύγκριση με την πρώτη κυρία της Γαλλίας που είναι πολύ πιο όμορφη»

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η Κάντας Όουενς είναι «τρελή». «Κατηγορεί την πρώτη κυρία της Γαλλίας, μια ιδιαίτερα σεβαστή γυναίκα, ότι είναι άνδρας, κάτι που δεν ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «ελπίζει» η Μπριζίτ Μακρόν να «κερδίσει πολλά χρήματα» από τη μήνυση για δυσφήμηση που έχει καταθέσει το ζεύγος Μακρόν.

«Για να είμαι ειλικρινής, για μένα η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι μια πολύ πιο όμορφη γυναίκα από την Κάντας. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καν σύγκριση», πρόσθεσε.

Στην πλατφόρμα X, η Κάντας Όουενς απάντησε στο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, επιτιθέμενη και η ίδια στον Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να βάλουμε τον παππού σε γηροκομείο».

Πρώην σύμμαχοι, νυν… ηλίθιοι – Πυρά Τραμπ κατά «MAGA influencers»

Στην ίδια ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε επίσης την Κάντας Όουενς «ανόητη».

«Ξέρω γιατί ο Τάκερ Κάρλσον, η Μέγκιν Κέλι, η Κάντας Όουενς και ο Άλεξ Τζόουνς θεωρούν υπέροχο το γεγονός ότι το Ιράν, το νούμερο ένα κράτος που στηρίζει την τρομοκρατία, μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι επειδή έχουν κάτι κοινό: χαμηλό IQ. Είναι ανόητοι», έγραψε.

Οι τέσσερις αυτοί ιδιαίτερα επιδραστικοί συντηρητικοί σχολιαστές έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στον πόλεμο με το Ιράν, θεωρώντας ότι αποτελεί ρήξη με την απομονωτική γραμμή του «America First» που προωθεί ο Τραμπ. Τον κατηγορούν επίσης, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, ότι υπέκυψε σε πιέσεις του Ισραήλ για την έναρξη της σύγκρουσης.