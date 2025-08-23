Κόσμος

Η Εμινέ Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να παρέμβει για τα παιδιά στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «κατάφωρο ψέμα» τα περί λιμού στη Γάζα
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ δίπλα στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και την Εμινέ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ δίπλα στον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν και την Εμινέ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Tom Brenner

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν έγραψε στην σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ, τη Μελάνια Τραμπ, παροτρύνοντάς την να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του θέσει το θέμα του Γολγοθά που βιώνουν τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Εμινέ Ερντογάν γράφει ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Έχω εμπιστοσύνη ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας (…) θα επεκταθεί και στη Γάζα», αναφέρει σε αυτήν την επιστολή που φέρει χθεσινή ημερομηνία (22 Αυγούστου) και δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Αυτές τις ημέρες, όπου ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι η έκκλησή σας εκ μέρους της Γάζας θα εκπληρώσει μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Ένας διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί την επισιτιστική κατάσταση παγκοσμίως έκρινε την Παρασκευή ότι στην Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές επικρατεί λιμός ο οποίος πιθανότατα θα επεκταθεί, κλιμακώνοντας την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση αυτού του οργανισμού χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρο ψέμα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο «καρατόμησε» τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών μετά από έκθεση που αντέκρουε τον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τζέφρι Κρους, διευθυντής της Defense Intelligence Agency (DIA), απομακρύνθηκε από τη θέση του – Η απόφαση ελήφθη μετά από εσωτερική έκθεση για το Ιράν, που θεωρήθηκε ενοχλητική για τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους New York Times
Ο Αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και Διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) Τζέφρι Κρουζ
Το Ισραήλ καταγγέλλει «ξεδιάντροπο ψέμα» για την κήρυξη λιμού στη Γάζα από τον ΟΗΕ – Αμφισβητούν την έκθεση οι ΗΠΑ
Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Γάζα πλήττεται από λιμό – Tο Ισραήλ απορρίπτει τα συμπεράσματα αυτά ως «ξεδιάντροπο ψέμα» και κατηγορεί τη Χαμάς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
Παιδιά στη Γάζα κρατώντας κατσαρόλες 10
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καταγγέλλει «εγκληματικό και παράνομο» σχέδιο των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση ανάπτυξης στρατευμάτων
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει επίθεση κατά της χώρας του, μετά την ανακοίνωση της μαζικής ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο 2
Η Γκισλέιν Μάξγουελ «αθώωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν - «Δεν έκανε κάτι ανάρμοστο»
«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε», είπε για τον θάνατο του Επστάιν - Η 63χρονη δήλωσε πως δεν υπάρχει «λίστα πελατών», στην οποία φέρεται πως εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, ο Μπιλ Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου και ο Μπιλ Γκέιτς
Τζέφρι Επστάιν / Γκισλέιν Μάξγουελ 1
Newsit logo
Newsit logo