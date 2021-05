Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες μια φωτογραφία που δείχνει την πριγκίπισσα Λατίφα, την αιχμάλωτη κόρη του κυβερνήτη του Ντουμπάι, να βρίσκεται σε ένα εμπορικό κέντρο. Η αυθεντικότητα της φωτογραφίας – σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ – δεν έχει επιβεβαιωθεί, αν και φαίνεται πως είναι αληθινή.

Στην φωτογραφία που αναρτήθηκε προ δύο ημερών στο Instagram, η πριγκίπισσα Λατίφα φαίνεται να πίνει καφέ με δύο άγνωστες γυναίκες στο εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι. Στο τραπέζι που κάθονται οι τρεις γυναίκες υπάρχουν και μάσκες για τον κορονοϊό, γεγονός που προδίδει ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε τους τελευταίους 18 μήνες.

New photo appears to show Dubai’s missing Princess Latifa, who has not been seen or heard from in months https://t.co/wxFghrMvGy

Η φωτογραφία δεν έχει ημερομηνία, φίλοι όμως της πριγκίπισσας έχουν αντιδράσει θετικά στην δημοσίευσή της στο Instagram.

«Περιμένουμε επιβεβαίωση (σ.σ. για την αυθεντικότητα της φωτογραφίας) από το Ντουμπάι και ελπίζουμε ότι η Λατίφα είναι καλά και ασφαλής», λέει η Radha Stirling, νομική σύμβουλος. «Αν είναι αυθεντική η φωτογραφία, αυτό σημαίνει ότι έχει γυρίσει στον δημόσιο βίο όπως ανέφερε η τελευταία ανακοίνωση των ΗΑΕ», προσθέτει.

A photo that appears to show Princess Latifa is alive has been posted online and shared with Sky News.



It is the first time she has been seen in public since secret video messages were released to Sky News in February.



Read more here: https://t.co/VZA4kRqcCw pic.twitter.com/rfvD3eXj6o