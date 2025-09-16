«Η Γάζα φλέγεται»: Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υπόσχεται νίκη, την ώρα που ο στρατός ξεκινάει την χερσαία επιχείρησή του

«Η Γάζα φλέγεται», έγραψε το πρωί της Τρίτης (16.09.2025) στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκινούσαν τη χερσαία τους επίθεση στην πόλη.

Ο Ισραέλ Κατς διαβεβαίωσε ότι ο στρατός «χτυπά με σιδερένια γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές» και ότι οι στρατιώτες «πολεμούν με γενναιότητα για να δημιουργήσουν τις συνθήκες απελευθέρωσης των ομήρων και της ήττας της Χαμάς». Υποσχέθηκε δε ότι το Ισραήλ «δεν θα υποχωρήσει και δεν θα κάνει πίσω μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή» στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη εισχωρήσει στο κέντρο της Γάζας, σε μια στρατιωτική κλιμάκωση που επιβεβαίωσε η Jerusalem Post. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ισραηλινά τανκς προχώρησαν στον πυρήνα της πόλης, σε επίπεδα μαχών που δεν είχαν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

עזה בוערת. צה”ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה”ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζική έξοδος και συνεχείς βομβαρδισμοί

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να κοιμούνται στους δρόμους, ανήμπορες να επιστρέψουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Ένας 25χρονος κάτοικος δήλωσε στο AFP: «Ακούμε τις κραυγές τους κάτω από τα ερείπια».

هربا من القصف الإسرائيلي.. عائلات فلسطينية تفترش الأرصفة في غزة بحثا عن مكان آمن#فلسطين#غزة#قناة_الحدث pic.twitter.com/vqHy0qeVJ8 — ا لـحـدث (@AlHadath) September 16, 2025

Μετά από εβδομάδες εντατικών αεροπορικών επιδρομών, που ισοπέδωσαν μεταξύ αυτών και πολυώροφα κτίρια, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση.

Περισσότεροι από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Γάζα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, ενώ χιλιάδες ακόμη έφυγαν τη νύχτα λόγω της έντασης των βομβαρδισμών. Πριν από την επίθεση, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν ακόμη στην πόλη της Γάζας. Οι άμαχοι έχουν κληθεί να μετακινηθούν σε μια «ανθρωπιστική ζώνη» που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Αμερικανική στήριξη και ανθρωπιστικός συναγερμός

Σύμφωνα με το Times of Israel, η επίθεση ξεκίνησε λίγο μετά τη δήλωση στήριξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προς το Ισραήλ. Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μάρτυρες περιέγραφαν «βαρείς και αδιάκοπους βομβαρδισμούς» στην πόλη της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι οι επιδρομές συνεχίζονται «μαζικά» σε όλη την πόλη και ότι ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών εξακολουθεί να αυξάνεται.

Η νέα αυτή φάση του πολέμου, με την είσοδο των ισραηλινών αρμάτων μάχης στη Γάζα, σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση της σύγκρουσης, την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται ώρα με την ώρα.