Η κακοκαιρία Boris σαρώνει την Ευρώπη: Δέκα νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι και εικόνες καταστροφής

Τουλάχιστον δέκα νεκρούς, χιλιάδες εκτοπισμένους και εικόνες καταστροφής έχει αφήσει μέχρι στιγμής το περάσμα της κακοκαιρίας Boris που πλήττει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σε μία από τις χειρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων, με την ονομασία Boris προκάλεσε νεροποντές στην Ευρώπη από την Αυστρία έως τη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να καταγραφεί μία από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων σχεδόν 30 ετών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Περισσότεροι ποταμοί στην κεντρική Ευρώπη ξεχείλισαν σήμερα προκαλώντας πλημμύρες οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία ενώ πολλές πόλεις έχουν κατακλυσθεί με νερά γεμάτα συντρίμμια έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.

Σήμερα, Δευτέρα (16.09.24) οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή με κόκκινο συναγερμό, την προειδοποίηση υψηλότερου επιπέδου, που εξακολουθεί να ισχύει για τμήματα της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Αυστρίας και της Σλοβακίας.

Στην Πολωνία, χθες, Κυριακή (15.09.24), ένα άτομο πνίγηκε στην κομητεία Klodzko, με τις Αρχές να δίνουν οδηγίες για απομάκρυνηση των κατοίκων από τις περιοχές της Moszczanka και της Laka Prudnicka, καθώς έσπασε φράγμα.

Την ίδια ημέρα, στην Αυστρία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε στους απεγκλωβισμούς ατόμων, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο CNN.

Ο ποταμός Πέρσλινγκ, παραπόταμος του Δούναβη, έχει υπερχειλίσει. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, που μπορεί να φτάσουν τα 150-200 λίτρα νερό ανά τ.μ.

Στη Ρουμανία, δύο ακόμη άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν ότι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες την Κυριακή, μετά από τέσσερις θανάτους το Σάββατο.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ρουμανίας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τέσσερις νεκρούς σε επιχείρηση έρευνας στην πλέον πληγείσα περιοχή, αυτή του Γκαλάτι (νοτιοανατολικά), όπου επηρεάστηκαν 5.000 νοικοκυριά.

Επτακόσια σπίτια πλημμύρισαν μόνο στο χωριό Σλομπόζια Κονάτσι, σύμφωνα τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής Εμίλ Ντράγκομιρ, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Digi24, κάνοντας λόγο για «καταστροφή ασυνήθιστης κλίμακας». «Είχαμε πλημμύρες και πριν από 11 χρόνια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό», πρόσθεσε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με χείμαρρο.

Στην Κάτω Αυστρία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, όταν επιχειρούσε άντληση υδάτων από υπόγειο, με το κρατίδιο να χαρακτηρίζεται «περιοχή καταστροφής».

Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποίησε φουσκωτές λέμβους για να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους. «Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους», δήλωσε χθες η πρωθυπουργός της Κάτω Αυστρίας, Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ.

Στη Βιέννη, η οποία συνορεύει με την Κάτω Αυστρία, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της πόλης και απειλούνται με υπερχείλιση το κανάλι του Δούναβη και ο ποταμός Wien.

Ποδηλατόδρομοι και εξωτερικοί χώροι εστιατορίων που βρίσκονται στην κοίτη των ποταμών έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι γραμμές 2,3,4 και 6 του μετρό να έχουν τεθεί σε περιορισμένη λειτουργία. Με προβλήματα και καθυστερήσεις διεξάγονται οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες σε μεγάλο τμήμα της χώρας και η εταιρία των Αυστριακών Σιδηροδρόμων ÖBB συνιστά στους πελάτες της να αναβάλουν κάθε μη επείγον ταξίδι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον δυτικό αυτοκινητόδρομο. Η αποκατάσταση της λειτουργίας των μαζικών μέσων μεταφοράς στην πρωτεύουσα δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμος. Πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί, μεταξύ άλλων ο μαραθώνιος του Βαχάου και κάποιοι ποδοσφαιρικοί αγώνες της Μπουντεσλίγκα.

Ένας άνθρωπος πνίγηκε και 1.600 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην επαρχία Κλόντζκο στη νοτιοδυτική Πολωνία καθώς η στάθμη των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής ξεπέρασαν τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας πλημμύρες σε πολλές πόλεις και χωριά έπειτα από ημέρες πολύ έντονης βροχόπτωσης.

Στη νοτιοδυτική Πολωνία και συγκεκριμένα στο Γκουουχοουάζι, μια προσωρινή γέφυρα κατέρρευσε, ενώ μια άλλη που βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή υπέστη ζημιές, καθώς τα νερά διέσχισαν την πόλη. Ένα φράγμα κατέρρευσε στο Στρόνι Σλάσκι, αποκόπτοντας την πόλη των περίπου 6.000 κατοίκων από τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πολύ δραματική χαρακτήρισε την κατάσταση στο Κλόντζκο, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ μιλώντας σε δημοσιογράφους έπειτα από συνάντηση που είχε με αξιωματούχους αντιμετώπισης κρίσεων της περιοχής.

Περίπου 17.000 νοικοκυριά στην επαρχία αυτή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ σε κάποιες περιοχές δεν λειτουργούσαν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τον Τουσκ, η οδική πρόσβαση στις πόλεις Λάντεκ Ζντρόι και Στρόνιε Ζλάσκιε έχει πρακτικά διακοπεί ενώ έχει διακοπεί και ο σιδηρόδρομος.

Τμήματα του Κλόντζκο, μιας πόλης 25.000 κατοίκων, βρίσκονταν κάτω από το νερό καθώς η στάθμη στον ποταμό της περιοχής ανέβηκε στα 6,65 μέτρα, πολύ πάνω από το όριο συναγερμού των 2,40 μέτρων και ξεπερνώντας το ρεκόρ που καταγράφηκε στις σοβαρές πλημμύρες του 1997, όταν καταστράφηκε μέρος της πόλης και 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πολωνία.

Ο πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών Τσέσλαβ Μρζεκ δήλωσε σήμερα στο δημόσιο ραδιοσταθμό Polskie Radio ότι χιλιάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και στρατιώτες δίνουν μάχη το τελευταίο 24ωρο κατά των πλημμυρών ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται για να εκτιμήσει την κλίμακα των ζημιών.

«Η κυβέρνηση, όπως ανακοινώθηκε, θα λάβει απόφαση για να κηρύξει κατάσταση φυσικής καταστροφής … Διαβουλευόμαστε με τοπικούς κυβερνήτες», δήλωσε.

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα και η πρωτεύουσας της Ουγγαρίας Βουδαπέστη προετοιμάζονται αμφότερες, καθώς η στάθμη του Δούναβη ανεβαίνει.

Στην Αυστρία, η στάθμη των ποταμών και των λιμνών έπεσε στη διάρκεια της νύκτας καθώς μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις, όμως αξιωματούχοι είπαν πως προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται σφοδρότερη βροχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο X εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί και δήλωσε ότι η ΕΕ θα τους στηρίξει.

Heartfelt solidarity with all affected by the devastating floods in Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia.



My thoughts are with the victims and their families.



Thank you to all those helping for their tireless work. The EU stands ready to support.