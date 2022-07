Η Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα συμπληρώνει τα 75 της χρόνια. Και φέτος τα γιορτάζει στο πλευρό του συζύγου της και Πρίγκιπα της Ουαλίας, Καρόλου.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, την Κυριακή (17.07.2022), βλέπει το φως της δημοσιότητας μία νέα φωτογραφία της Καμίλα, που έχει στην αγκαλιά της το αγαπημένο της σκυλάκι.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον «βασιλικό» φωτογράφο, Κρις Τζάκσον τον περασμένο μήνα στο Raymill, στο σπίτι της Δούκισσας της Κορνουάλης στο Lacock του Wiltshire.

Η Καμίλα και ο Κάρολος γιόρτασαν ιδιωτικά, προσφέροντας ένα μικρό οικογενειακό δείπνο.

Στη φωτογραφία που ανέβηκε στον λογαριασμό του πριγκιπικού ζεύγους στο Twitter, η Δούκισσα φορά ένα φόρεμα από τη Sophie Dundas. Επίσης, φαίνεται ένα μπολ με ροδάκινα που καλλιεργούνται στον κήπο του σπιτιού.

Στο μήνυμα που έγραψαν ο Κάρολος και η Καμίλα στον κοινό τους λογαριασμό στο Twitter αναφέρουν: «Σας ευχαριστούμε για όλα τα ευγενικά σας μηνύματα και τις ευχές σας για τα 75α γενέθλια της Δούκισσας της Κορνουάλης σήμερα»!

Thank you for all your kind messages and well wishes on The Duchess of Cornwall’s 75th birthday today! 🎈



📷 @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/N6aXAGRog5