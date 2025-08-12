Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μοιράστηκε μέσω instagram δύο stories με άρωμα Ελλάδας

Αν και δεν έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει μπει σε διαδικασία να «κερδίσει» τους Έλληνες μέσω των social media.

Με δύο story στο instagram, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, εμφανίστηκε… ερωτευμένη με το ελληνικό καλοκαίρι, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φωτογραφία με την εικόνα της Παναγίας μέσα από ένα εκκλησάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη φωτογραφία «ξεχειλίζει» Ελλάδα, με τη λεζάντα που τη συνοδεύει να αναφέρει ότι «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια».

Στην δεύτερη ιστορία της, φαίνεται η εικόνα της Παναγίας από μικρό εκκλησάκι και από κάτω αναμμένα κεριά.

H 56χρονη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιου του Προέδρου Τραμπ, θα πρέπει να περιμένει ως τα τέλη Σεπτεμβρίου προκειμένου να επικυρωθεί ο διορισμός της από την Γερουσία.