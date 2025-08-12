Κόσμος

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μοιράστηκε μέσω instagram δύο stories με άρωμα Ελλάδας

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ έχει μπει σε διαδικασία να «κερδίσει» τους Έλληνες μέσω των social media
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ / Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

Αν και δεν έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει μπει σε διαδικασία να «κερδίσει» τους Έλληνες μέσω των social media.

Με δύο story στο instagram, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, εμφανίστηκε… ερωτευμένη με το ελληνικό καλοκαίρι, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φωτογραφία με την εικόνα της Παναγίας μέσα από ένα εκκλησάκι.

Η πρώτη φωτογραφία «ξεχειλίζει» Ελλάδα, με τη λεζάντα που τη συνοδεύει να αναφέρει ότι «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια».

Στην δεύτερη ιστορία της, φαίνεται η εικόνα της Παναγίας από μικρό εκκλησάκι και από κάτω αναμμένα κεριά.

usa

usa

H 56χρονη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιου του Προέδρου Τραμπ, θα πρέπει να περιμένει ως τα τέλη Σεπτεμβρίου προκειμένου να επικυρωθεί ο διορισμός της από την Γερουσία.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εκτίμησε ότι η Ουκρανία έχει χάσει τη σύγκρουση και ότι η Ρωσία έχει αναδειχθεί νικήτρια, παραμονή της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν
Η NASA θέλει να εγκαταστήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη – Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το διαστημικό δίκαιο
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θέλει να επιταχύνει την κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη πριν από την Κίνα και τη Ρωσία, εγείροντας σημαντικά γεωπολιτικά και νομικά ζητήματα, σύμφωνα με άρθρο της Washington Post
Το λογότυπο της NASA στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ
