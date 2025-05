Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μονακό για το πάρτι γενεθλίων Κύπριου επιχειρηματία

Τα 60α γενέθλιά του γιόρτασε το Σαββατοκύριακο στο Μονακό ο Κύπριος επιχειρηματίας Τζον Χριστοδούλου και μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων ήταν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Εκεί βρέθηκαν ακόμα γνωστοί επιχειρηματίες και διασημότητες από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Μονακό, το Λονδίνο, την Αργεντινή και πολλές άλλες χώρες.

Περίπου 300 καλεσμένοι βρέθηκαν στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή θαλαμηγό του Κύπριου επιχειρηματία και φιλάνθρωπου, το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Μονακό, το βράδυ του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών ήταν η η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, η Μαριάννα Λάτση, ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης και η σύζυγός του Σοφία, ο Γρηγόρης Στασινόπουλος με τη σύζυγό του και πολλοί ακόμα.

Από την Ελλάδα ταξίδεψαν ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύντροφό του Αλεξάνδρα Νίκα, ο Γιώργος Αρσενάκος της Panic Records, ο PR Manager Γιώργος Ντάβλας, ο Γιώργος Γουλανδρής καθώς και η Χριστιάνα Βαρδινογιάννη.

Our team in Monaco celebrating John Christodoulou’s 60th birthday over the Monaco Grand Prix weekend



John has always been a huge supporter of Cyprus & our #UKCypriot community. We were truly honoured to be able to celebrate with him.



Happy birthday @YianisCY!@yianischarity pic.twitter.com/1QhgWco3Fi