Η Κίνα στο κατόπι των ΗΠΑ στα πυρηνικά υποβρύχια, σχεδιάζει να γίνει 1η στον κόσμο έως το 2035

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το νέο κινεζικό υποβρύχιο Type 095, ενός σύγχρονου επιθετικού υποβρυχίου, προκαλώντας ανησυχία στη Δύση
Νέο πυρηνικό υποβρύχιο της Κίνας
Η Κίνα επεκτείνει ταχύτατα τον στόλο από πυρηνικά υποβρύχια, στοχεύοντας να ξεπεράσει τον αριθμό των αμερικανικών έως το 2035. Μέσα στην τελευταία τετραετία καθέλκυσε δέκα, έναντι επτά των ΗΠΑ την ίδια χρονική περίοδο.

Διαθέτοντας πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη από πυρηνικά υποβρύχια, παγκοσμίως, η Κίνα  αναπτύσσει κλάσεις SSBN (βαλλιστικών πυραύλων) όπως το Type-094, ενώ ενσωματώνει υπερηχητικούς πυραύλους, προκαλώντας ανησυχία στις ΗΠΑ για την ισορροπία ισχύος στον Ειρηνικό.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το νέο κινεζικό υποβρύχιο Type 095, ενός σύγχρονου επιθετικού υποβρυχίου, προκαλώντας ανησυχία στη Δύση.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο ναυπηγείο Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company (BSHIC), στην επαρχία Λιαονίνγκ, το μοναδικό στην Κίνα που κατασκευάζει πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική του Πεκίνου στον τομέα της ναυτικής ισχύος.

Το Type 095, γνωστό και ως Type 09V, αποτελεί υποβρύχιο τρίτης γενιάς και ενσωματώνει σημαντικές σχεδιαστικές βελτιώσεις. Διαθέτει πηδάλιο τύπου X-tail και, σύμφωνα με ειδικούς, πιθανότατα σύστημα πρόωσης pump-jet, που μειώνει τον θόρυβο και την ανίχνευση.

Επιπλέον, το σκάφος παρουσιάζει ευρύτερη γάστρα σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Type 093 Shang-class, γεγονός που εκτιμάται ότι βελτιώνει την υδροδυναμική του απόδοση και την ησυχία πλεύσης. Οι αναλυτές συγκρίνουν το νέο υποβρύχιο με την αμερικανική κλάση Seawolf, λόγω μεγέθους και δυνατοτήτων.

Στρατηγικές επιπτώσεις

Η ένταξη του Type 095 στο οπλοστάσιο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Ναυτικού αναμένεται να επηρεάσει την ισορροπία ισχύος στον Ειρηνικό. Η αυξημένη παρουσία κινεζικών υποβρυχίων ενισχύει τη δυνατότητα περιπολιών και στρατιωτικής επιτήρησης στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή χρήση τους σε σενάρια έντασης γύρω από την Ταϊβάν, με δυτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι μία επιθετική ενέργεια του Πεκίνου θα μπορούσε να επιχειρηθεί έως το 2027.

Ρυθμός παραγωγής και ανταγωνισμός

Η Κίνα φαίνεται να ξεπερνά τις ΗΠΑ στον ρυθμό ναυπήγησης πυρηνικών υποβρυχίων.

Την περίοδο 2021–2025, το Πεκίνο καθέλκυσε 10 υποβρύχια συνολικού εκτοπίσματος 79.000 τόνων, ενώ οι ΗΠΑ κατασκεύασαν 7, συνολικού εκτοπίσματος 55.000 τόνων.

Η παραγωγή του Type 095 σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή, με την Κίνα να προσεγγίζει ρυθμούς κατασκευής που οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα πετύχουν μόλις το 2028, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε στρατιωτικό και βιομηχανικό επίπεδο.

