Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Συναγερμός στο Κουβέιτ

Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράν αν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην περιοχή.

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν είχαν στόχο μια στρατιωτική εγκατάσταση την οποία οι Αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Από την επίθεση οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάση στο νότιο Ιράν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ από τις αρχές του Απριλίου, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τα τέσσερα drones που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή στην περιοχή του στενού του Ορμούζ», κατά την ίδια πηγή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στόχευσαν «σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς» προτού απογειωθεί πέμπτο drone, συμπλήρωσε, πληροφορία που είχαν μεταδώσει ήδη το CNN και οι New York Times, που επικαλέστηκαν πηγές τους.

Εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς

Στο μεταξύ τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στο στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Μπαντάρ Αμπάς είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν και θεωρείται από τα κυριότερα κέντρα επιχειρήσεων του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.

FOOTAGE: Iran launch a ballistic missile at Ali Al Salem Airbase in Kuwait.



The missile was allegedly intercepted by a Patriot battery stationed at the airbase. pic.twitter.com/mvh0bYUWzp — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 28, 2026

Στις αρχές της εβδομάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απριλίου.

Ιρανικές επιθέσεις σε 4 πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ και να μπουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, επικαλούμενο αξιωματικό, αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, δέχτηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Επίθεση στο Κουβέιτ

Με τη σειρά τους οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν το πρωί ότι δέχτηκαν επίθεση με πυραύλους και drones, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον drones και βάσης στο νότιο Ιράν, τη δεύτερη μέσα στην εβδομάδα.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones», ανέφερε περί τις 05:40 (ώρα Ελλάδας) ο στρατός του εμιράτου μέσω X.

Κυρώσεις από ΗΠΑ για τα τέλη στα Στενά

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες (27.05.2026) Τετάρτη ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που ιδρύθηκε από την Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

«Η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ‘Οικονομική Οργή’ έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», έκρινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην οικονομική πτυχή της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας–που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή»–από την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου απειλεί επίσης με την επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, διότι θα θεωρηθεί ότι «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».

Προειδοποίηση από το Ισραήλ

Με τη σειρά του ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28.05.2026) να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον τέσσερα κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα τέσσερα σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση υπόψη των κατοίκων του Λιβάνου, ιδιαίτερα των κατοίκων της Τύρου (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα και να κατευθυνθείτε (προς περιοχές οι οποίες βρίσκονται) βόρεια από τον ποταμό Ζαχράνι», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.