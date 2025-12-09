Η Κομισιόν απάντησε στον Τραμπ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας, είναι εξαιρετικοί ξεκινώντας από την φον ντερ Λάιεν

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη συνέντευξή του στο Politico περιγράφει την Ευρώπη ως μία ομάδα χωρών σε «αποσύνθεση», με «αδύναμους» ηγέτες.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι… Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν… Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico. Η Κομισιόν τόνισε ότι «Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας, είναι εξαιρετικοί».

Απαντώντας στις αιχμές αυτές, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπερασπίστηκε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, τονίζοντας την ικανότητα των Ευρωπαίων ηγετών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι, καθώς μπορεί να μας καθοδηγήσει στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος», δήλωσε η Πίνιο.

Πρόσθεσε: «Ας μου επιτραπεί να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επαναλάβω αυτό που εκφράζει το αίσθημα εκατομμυρίων πολιτών στην ΕΕ: είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας».