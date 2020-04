Η Κάια Γκέρμπερ, μοντέλο και κόρη του supermodel Σίντι Κρόφορντ ίδρυσε λέσχη ανάγνωσης στο Instagram και το πρώτο βιβλίο που πρότεινε είναι το αγαπημένο των social media «Normal People» της Σάλι Ρούνεϊ.

«Ξέρω ότι όλοι αισθανόμαστε απομονωμένοι αυτή τη στιγμή, οπότε προσπάθησα να σκεφτώ εύκολους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παραμείνουμε συνδεδεμένοι και αποφάσισα να ξεκινήσω μια λέσχη ανάγνωσης βιβλίων» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η Κάια Γκέρμπερ. «Διαβάζω πολύ μόνη μου, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορώ να μιλήσω με εσάς παιδιά γι’ αυτό… Έτσι κάθε εβδομάδα θα δημοσιεύω ένα βιβλίο στα Stories μου και την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσω τα live (μερικές φορές με φίλους, συγγραφείς, προσκεκλημένους) ώστε να μπορούμε όλοι να συζητάμε για το βιβλίο εκείνη την εβδομάδα!».

Το μυθιστόρημα «Norman People», εξήγησε, είναι το «νέο αγαπημένο» της. Την περασμένη εβδομάδα η βιβλιοφάγος Κέρμπερ μοιράστηκε τη λίστα ανάγνωσης καραντίνας λόγω του κορονοϊού μέσω Stories και συμπεριέλαβε το Bonjour Tristesse (Καλημέρα Θλίψη) της Φρανσουάζ Σαγκάν, το In Cold Blood (Εν Ψυχρώ) του Τρούμαν Καπότε και τοNever Let Me Go (Μη μ’ αφήσεις ποτέ) του Καζούο Ισιγκούρο.

Το δεύτερο, άκρως δημοφιλές μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ είναι μια επίκαιρη επιλογή, καθώς αναμένεται να κάνει σύντομα πρεμιέρα στο BBC η τηλεοπτική μεταφορά του.

