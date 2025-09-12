Η Κύπρος θα πάρει από το SAFE σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ – Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η λίστα με τους εξοπλισμούς

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στον Κανονισμό SAFE, στο χρηματοδοτικό εργαλείο της Κομισιόν, που παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη για την αγορά αμυντικών εξοπλισμών.

Ειδικότερα η Κύπρος θα πάρει σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το SAFE, με στόχο την κάλυψη άμεσων αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση της ασφάλειας. «Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της διεθνούς συγκυρίας», τόνισε.

Σημείωσε ότι η Κύπρος υπέβαλε εγκαίρως την πρόθεσή της για χρήση του μηχανισμού και στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την κατανομή των ποσών, με το μερίδιο που αντιστοιχεί στην Κύπρο να ανέρχεται συγκεκριμένα σε €1.181.503.924.

Υπενθυμίζεται ότι, για την Ελλάδα η Κομισιόν ενέκρινε δάνεια ύψους 787 εκατομμυρίων ευρώ.

«Το ποσό αυτό», συνέχισε ο κ. Λετυμπιώτης, «είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το μέγεθος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την εμπιστοσύνη προς τη χώρα μας όσο και τη δυνατότητα που έχουμε να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής μας ισχύος».

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, επεξεργάζεται τη λίστα με τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα ενταχθούν στο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

«Ήδη», συνέχισε, «υπάρχει προκαταρκτική λίστα, η οποία θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές προτεραιότητες της Εθνικής Φρουράς και τη στρατηγική στόχευση της Κυβέρνησης».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι το πρόγραμμα SAFE είναι πενταετούς διάρκειας, με μέσο όρο περίπου €220–230 εκατομμύρια ετησίως, ποσά που θα προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μίλησε και για την ιδιαίτερη προτεραιότητα που αποτελεί η ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως είπε ο κ. Λετυμπιώτης, η κυπριακή κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τα προγράμματα αυτά, ώστε να δοθεί ώθηση στην εγχώρια παραγωγή, να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και να δημιουργηθούν συνέργειες που θα συμβάλουν τόσο στην ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς όσο και στη συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αμυντικές αλυσίδες αξίας.

Όπως γράψαμε νωρίτερα σήμερα στο OnAlert.gr, η Κύπρος παρέλαβε κι άλλη συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX από το Ισραήλ, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Οι εξοπλισμοί από τις ΗΠΑ και η Τουρκία στο SAFE

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προμήθεια εξοπλισμών από τις ΗΠΑ δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος, μέσω των προγραμμάτων Excess Defense Articles (EDA) και Foreign Military Sales (FMS).

Ήδη, όπως αναφέραμε πριν λίγες ημέρες, η Λευκωσία απευθύνθηκε με ρηματική διακοίνωση προς το αμερικανικό Πεντάγωνο, ζητώντας συγκεκριμένα οπλικά συστήματα από πλεονάζοντα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς.

Το επόμενο διάστημα κλιμάκια της Εθνικής Φρουράς θα μεταβούν στις ΗΠΑ για να επιθεωρήσουν, να αξιολογήσουν από κοντά τα οπλικά συστήματα, είπε ο Εκπρόσωπος.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα που αφορά την αίτηση της Τουρκίας για ένταξη στο πρόγραμμα για τον Κανονισμό SAFE, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι ως προς τις πρόνοιες του προγράμματος και τον τρόπο που μπορεί ένα υποψήφιο κράτος να συμμετέχει σε αυτό.

«Και ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες αναφέρθηκε στις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν τεθεί και έχει κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 16 του Κανονισμού το οποίο λέει ότι αν μια τρίτη χώρα παραβιάζει με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα ασφαλείας ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή την ΕΕ στο σύνολο της υπάρχει δυνατότητα να αποκλειστεί από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα».