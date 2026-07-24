Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε φωτογραφίες του Άρτσι και της Λίλιμπετ από το πατρικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκαν μαζί με τα παιδιά τους το Άλθορπ, το ιστορικό οικογενειακό κτήμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Νορθάμπτονσιρ της Αγγλίας, όπου απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη της, αφήνοντας λουλούδια στον τάφο της. Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram.

Σύμφωνα με το People, Μέγκαν και Χάρι, μαζί με τα δύο τους παιδιά, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, οικογένεια φιλοξενήθηκε από τον θείο του Χάρι και αδερφό της Νταϊάνα, Ερλ Σπένσερ, στο Άλθορπ, καθώς δεν φιλοξενήθηκαν στο Μπάκιγχαμ.

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Η αποκάλυψη έγινε μέσα από σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε η Μέγκαν Μαρκλ στον λογαριασμό της στο Instagram με τους 4,7 εκατομμύρια followers. Οι εικόνες καταγράφουν στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας στην Ευρώπη, αλλά και τη συγκινητική επίσκεψή τους στο κτήμα όπου μεγάλωσε η Νταϊάνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Σε μία από τις φωτογραφίες, η μικρή Λίλιμπετ ανάμεσα στα δέντρα, κοντά στη λίμνη όπου βρίσκεται το ιδιωτικό νησί με τον τάφο της γιαγιάς της.

Μπροστά της διακρίνονται ο Χάρι και ο Άρτσι, κρατώντας μεγάλες ανθοδέσμες, τις οποίες άφησαν στον τάφο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και στο γειτονικό μνημείο.

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Διακοπές στην Πορτογαλία πριν από το ταξίδι στη Βρετανία

Οι φωτογραφίες επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο Χάρι και η Μέγκαν πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στην Πορτογαλία, πριν από την επιστροφή του πρίγκιπα στη Βρετανία για τους Αγώνες Invictus.

Στις αναρτήσεις εμφανίζονται στιγμές από παραλίες, παιχνίδια στην πισίνα, οικογενειακές βόλτες και επίσκεψη σε παραδοσιακή ψαροταβέρνα.

Σε άλλες φωτογραφίες, η Μέγκαν και ο Χάρι απολαμβάνουν δείπνο, με την Μέγκαν να περπατά στην παραλία μαζί με τη Λίλιμπετ, ενώ ο Άρτσι απαθανατίζεται ξυπόλητος στο ηλιοβασίλεμα. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο Χάρι παίζει με τη μικρή του κόρη στην πισίνα, ενώ σε άλλο τρέχει προς τα κύματα με τα δύο παιδιά να τον ακολουθούν.

Η Μέγκαν φρόντισε, όπως συνηθίζει, να μην φαίνονται τα πρόσωπα των παιδιών στις φωτογραφίες, επιλέγοντας να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους.

Το παρασκήνιο της επίσκεψης στη Βρετανία

Σύμφωνα με το People, ο Χάρι επιθυμούσε η Μέγκαν, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ να τον συνοδεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της πενθήμερης παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις υποχρεώσεις του με τους Αγώνες Invictus και τις φιλανθρωπικές του δράσεις.

Ωστόσο, ο δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε αρχικά μόνος του, ενώ λίγο πριν από την άφιξή του στο Λονδίνο ανακλήθηκε η πρόσκληση για διαμονή στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ με τον βασιλιά Κάρολο να δίνει ένα σκληρό μάθημα στον Χάρι: «Το Μπάκιγχαμ δεν είναι ξενοδοχείο της τελευταίας στιγμής»

Η Μέγκαν έφτασε αργότερα, μαζί με τα δύο παιδιά τους, υπό άκρα μυστικότητα, επικαλούμενη ζητήματα ασφαλείας.

Φίλος του ζευγαριού ανέφερε ότι η Μέγκαν ένιωσε «ταπεινωμένη» και στενοχωρημένη από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα εκείνης της εβδομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού τους ταξιδιού, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους είχαν ιδιωτική συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο Χάιγκροουβ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνάντηση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και αποτέλεσε την πρώτη φορά που ο βασιλιάς είδε τη νύφη και τα εγγόνια του από το 2022. Η επίσκεψη επιβεβαιώθηκε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά την αναχώρηση της οικογένειας.