Τουρκία: Συνελήφθη influencer με μαντήλα επειδή έδειξε τα πόδια της στα social media – Κατηγορείται για προσβολή θρησκευτικών αξιών

Στη σύλληψη της influencer Φάτμα Σοϊντάς προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για αναρτήσεις της στα social media.

Η Σοϊντάς, γνωστή influencer στο TikTok και το Instagram με το όνομα χρήστη «fffatmaase_», κατηγορείται για «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών» και «δημοσίευση άσεμνου υλικού» στην Τουρκία.

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Μετά τη σύλληψή της οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, η έρευνα ξεκίνησε καθώς το περιεχόμενο που δημοσίευσε ενδέχεται να παραβιάζει το άρθρο 216/3 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά τη δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών.

Οι Αρχές εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη και προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ παράλληλα το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας διέταξε τον αποκλεισμό πρόσβασης στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Θέση για την υπόθεση πήρε και ο σύμβουλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Οκτάι Σαράλ, ο οποίος υπερασπίστηκε τις ενέργειες των Αρχών.

«Αυτές οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλίνωτοι», δήλωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fatma Soydaş (@ffatmaass_)

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η ίδια η Φάτμα Σοϊντάς υποστήριξε ότι οι επίμαχες εικόνες ήταν σκηνοθετημένες ή δημιουργημένες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ποια συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε τη βάση της δίωξης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται να φιλά άλλον influencer, καθώς και εικόνα όπου φαίνονται τα πόδια της, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από την τουρκική Δικαιοσύνη.