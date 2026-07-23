Bloomberg: Eni και TotalEnergies δρομολογούν την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Κρόνος» στην Κύπρο – Στόχος η παραγωγή το 2028

Κοντά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», στην ΑΟΖ της Κύπρου, βρίσκονται οι ενεργειακοί κολοσσοί Eni και TotalEnergies, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε ότι οι δύο εταιρείες εργάζονται εντατικά, ώστε η τελική επενδυτική απόφαση για το κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου.

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Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη, η οποία αναζητά νέες και πιο κοντινές πηγές φυσικού αερίου μετά τη μείωση των ρωσικών προμηθειών και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, αποτελεί ορόσημο και για την Κύπρο, καθώς θα είναι η πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται (LNG), και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλοια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028.

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Το έργο υλοποιείται μέσω κοινοπραξίας στην οποία η Eni και η TotalEnergies συμμετέχουν με ποσοστό 50% η καθεμία, με διαχειρίστρια την Eni.

Όπως ανέφερε ο Πατρίκ Πουγιανέ, η επένδυση θα εξασφαλίσει στην TotalEnergies πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αίγυπτο, ενισχύοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη και άλλων έργων στην κυπριακή ΑΟΖ.