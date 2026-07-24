Μέση Ανατολή: Φόβοι για μαζική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Πιθανή νέα εμπλοκή του Ισραήλ

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για μια μαζική επίθεση στο Ιράν δεν έχουν τέλος με το Ισραήλ να επιχειρεί να μπει εκ νέου στη μάχη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα πραγματοποιήσει σήμερα (24.07.2026) σύσκεψη εθνικής ασφάλειας με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και στενών συνεργατών του, την ώρα που εντείνονται οι εκτιμήσεις για συντονισμένη κοινή δράση ΗΠΑ και Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη

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Ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγόρησε τους Χούθι ότι ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους, στοχοποιώντας δύο σαουδαραβικά πλοία. Προειδοποίησε ακόμη ότι, εφόσον οι επιθέσεις συνεχιστούν, η Ουάσιγκτον θα αποδώσει την ευθύνη στην Τεχεράνη και θα προχωρήσει σε ισχυρά στρατιωτικά αντίποινα τόσο κατά του Ιράν όσο και εναντίον των ίδιων των Χούθι.

Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσε επιτυχώς» νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, για «13η συνεχόμενη νύχτα», ενώ χθες το κίνημα των ανταρτών Χούθι, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες.

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Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, θέσεις παράκτιας επιτήρησης, και ναυτικές δυνατότητες» του Ιράν, ώστε να «μειωθεί περαιτέρω η απειλή που εγείρει το Ιράν στους εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ», που κατ’ αυτόν «παραμένει ανοικτό».

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim. Οι πέντε τραυματισμοί καταγράφηκαν κοντά στην Αχβάζ, ενώ άλλοι δύο στο Μπαντάρ Αμπάς, έπειτα από πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Χοντάμπ, Χοραμαμπάντ, Κοναράκ, Τζασκ, το νησί Κεσμ και η ανατολική Τεχεράνη.

Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε επίσης ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές γύρω από τις πόλεις Αντιμέσκ και Ομιντίγια στη Χουζεστάν, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός για τυχόν επιπλέον θύματα ή ζημιές.

Μπροστά στις απειλές για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες (23.07.2026) πως στο εξής ιρανικοί πόροι, δεσμευμένοι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο, θα διατίθενται την κάλυψη των ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.

«Από τώρα, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, χωρίς να δώσει καμιά λεπτομέρεια για τον μηχανισμό που θέλει να χρησιμοποιηθεί.

«Εκτός ελέγχου»

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», βρίσκεται στα όρια του «αδιανόητου», προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο ιρανικός στρατός ορκίστηκε πως θα συνεχίσει τα «αντίποινα» όσο «παρατείνονται» οι αμερικανικές επιθέσεις. Το Κουβέιτ έκανε λόγο για επιθέσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ο στρατός της Ιορδανίας από την πλευρά του ανέφερε ότι από τους 10 πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν εναντίον του βασιλείου σε 24 ώρες, αναχαιτίστηκαν τα 9.